Assassin’s Creed 4: Arbeitet Ubisoft an einem Black Flag-Remake? – Gerücht

Derzeit arbeitet Ubisoft bekanntlich an diversen neuen Ablegern seiner erfolgreichen Meuchelmörder-Saga, wobei sich Fans zunächst auf das Action-Adventure „Assassin’s Creed Mirage“ freuen dürfen. Doch dies scheint womöglich nicht der einzige kommende Titel der Franchise sein, der sich auf deren Wurzeln zurückbesinnt. Einem neuen Gerücht zufolge soll das französische Unternehmen auch an einem „Assassin’s Creed 4: Black Flag“-Remake werkeln.

Diese Meldung geht auf die für gewöhnlich gut informierten Kollegen von Kotaku zurück, deren Quellen ihnen von der Existenz eines solchen Projekts berichtet hätten.

Remake angeblich noch in einer frühen Entwicklungsphase

Genauer hätten zwei anonyme Quellen, die mit der Produktion vertraut seien, erfahren, dass sich eine Neuauflage des Piraten-Abenteuers derzeit in einem sehr frühen Entwicklungsstadium befinde. Ein Team von Ubisoft Singapur solle demnach eine führende Rolle bei der Entwicklung des Remakes spielen. Das Studio hat seit seiner Gründung im Jahr 2008 bereits an diversen wichtigen Ubisoft-Games mitgewirkt, insbesondere Hauptteilen der „Assassin’s Creed“-Reihe.

Die Wahl sei wohl unter anderem deshalb auf das Entwicklerstudio gefallen, da es hauptverantwortlich für die beeindruckende Meerestechnologie ist, die sich im Laufe der Jahre in den „AC“-Games stetig weiterentwickelt habe. Bald wird die neueste Version dieser Technologie in „Skull and Bones“ zum Einsatz kommen soll. Da das „Black Flag“-Remake noch in einem sehr frühen Stadium sein soll, sei eine Ankündigung noch wenigstens einige Jahre entfernt.

Gegenüber Kotaku wollte sich ein Ubisoft-Sprecher bisher nicht zu diesem Gerücht äußern.

Apropos „Skull and Bones“: Das Live-Service-Game, welches bereits 2017 offiziell angekündigt wurde, befand sich lange Zeit in der Entwicklungshölle. Inzwischen wurden auch die ursprünglich noch geplanten Versionen für PlayStation 4 und Xbox One gestrichen, weshalb das Spiel nun ein reiner Current-Gen-Titel werden soll. Ein offizieller Veröffentlichungstermin ist indes jedoch noch immer nicht bekannt. Der Release soll bis zum 31. März 2024 erfolgen.

Obwohl eine offizielle Ankündigung einer potentiellen „Assassin’s Creed 4“-Neuauflage somit wohl noch einige Jahre entfernt sein dürfte, könnt ihr bereits jetzt neue Abenteuer mit Edward Kenway erleben. Auf Webtoon startete im April die Manhwa-Reihe „Assassin’s Creed: Forgotten Temple“, welche die offizielle Fortsetzung zur Geschichte von „Black Flag“ darstellt. Insgesamt sollen 150 Episoden veröffentlicht werden, von denen bisher zehn verfügbar sind.

„Assassin’s Creed 4: Black Flag“ erschien im Oktober 2013 für die PlayStation 3, Xbox 360 und die Wii U. Einen Monat später folgten Umsetzungen für die PlayStation 4 sowie die Xbox One. Zudem veröffentlichte Ubisoft weitere Versionen für die Nintendo Switch und Google Stadia.

Würdet ihr euch über ein „Assassin’s Creed 4: Black Flag“-Remake freuen?

