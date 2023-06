Skull and Bones: Geschlossene Beta inkl. Termin angekündigt – Neuer Trailer

Im Rahmen der heutigen "Ubisoft Forward"-Ausgabe präsentierte uns Ubisoft nicht nur einen musikalischen Trailer zu "Skull and Bones". Darüber hinaus kündigte das Unternehmen eine geschlossene Beta zum Piraten-Abenteuer an.

In den vergangenen Jahren machte das bereits auf der E3 2017 angekündigte „Skull and Bones“ vor allem mit seinen diversen Verschiebungen von sich reden.

Läuft dieses Mal alles wie geplant, dann wird „Skull and Bones“ im Laufe des Geschäftsjahres 2023/2024 und somit bis spätestens 31. März 2024 veröffentlicht. Mit einer Ankündigung, die soeben auf dem „Ubisoft Forward 2023“-Event vorgenommen wurde, könnte der Publisher bestätigt haben, dass es den verantwortlichen Entwicklern endlich gelang, das Langzeitprojekt in die Spur zu bringen.

Wie Ubisoft bekannt gab, werden ausgewählte Spielerinnen und Spieler im Zeitraum zwischen dem 25. und dem 28. August 2023 die Möglichkeit erhalten, „Skull and Bones“ im Zuge der geschlossenen Beta anzuspielen und den Entwicklern wichtiges Feedback für mögliche Verbesserungen zukommen zu lassen.

Anmeldung zur Closed-Beta ab sofort möglich

Wer sein Glück versuchen und an dem geschlossenen Beta-Test zu „Skull and Bones“ teilnehmen möchte, hat auf der offiziellen Website von Ubisoft ab sofort die Gelegenheit, sich für eine Teilnahme an der Closed-Beta zu registrieren. Wie so oft muss allerdings darauf hingewiesen werden, dass eine Anmeldung keine Garantie für eine mögliche Teilnahme an der Beta ist.

Passend zur Ankündigung der geschlossenen Beta stellte Ubisoft heute einen musikalischen Trailer zu „Skull and Bones“ bereit, der Eindrücke aus der Welt des Piraten-Abenteuers liefert und unterhalb dieser Zeilen zur Ansicht für euch eingebunden wurde. Riskiert also einen Blick.

Nachdem sich die Seeschlachten in „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ großer Beliebtheit erfreuten, nahm „Skull and Bones“ zunächst als Spin-off zu „Black Flag“ seinen Anfang und wurde später zu einem vollwertigen Spiel ausgebaut. Zum Leidwesen der wartenden Fans machten in der Vergangenheit allerdings immer wieder Berichte über technische Probleme und andere Mankos die Runde, die gleich zu mehreren Verschiebungen führten.

Hoffen wir einmal, dass die heutige Ankündigung der geschlossenen Beta dahingehend das lang ersehnte positive Signal ist. „Skull and Bones“ befindet sich für den PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S in Entwicklung.

