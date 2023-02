Skull and Bones: Ubisoft soll bisher ungezeigte „verbesserte Version“ haben

Skull and Bones:

Zu dem oft verschobenen „Skull and Bones“ gab es in der letzten Zeit eher negative Schlagzeilen. Dies soll sich laut Ubisoft aber ändern, sobald die Fans einen Blick auf die „verbesserte Version“ geworfen haben.

Die gespannten Fans müssen wohl noch ein Weilchen auf „Skull and Bones“ warten. Die Arbeiten an dem Titel haben bereits 2013 begonnen, damals noch als eine Erweiterung für „Assassin’s Creed 4: Black Flag“. 2017 wurde das Piraten-Spiel von Ubisoft auf der E3 2017 offiziell als eigenständiger Titel für PlayStation 4, Xbox One und den PC vorgestellt.

Einige Jahre später sind die Arbeiten an „Skull and Bones“ noch immer nicht abgeschlossen. Spieletester und Insider hatten zuletzt eher negative Neuigkeiten zu dem Spiel zu vermelden. Dies soll sich laut dem Finanzchef von Ubisoft, Frederick Duguet, jedoch ändern, sobald die „verbesserte Version“ von „Skull and Bones“ gezeigt wurde.

„Verbesserte Version“ des Piraten-Spiels soll noch nicht gezeigt worden sein

Bei dem Frage-und-Antwort-Teil von Ubisofts vierteljährlicher Konferenz zu den Finanzergebnissen wurde das Unternehmen unter anderem auch zu „Skull and Bones“ befragt. Ein Investment-Analyst wollte wissen, welche voraussichtlichen Verkaufszahlen erforderlich sind, damit das Spiel nach einer so langen Entwicklungszeit Gewinn abwirft. „Ich frage, weil ich die Kritiken gesehen habe und sie nicht besonders gut aussehen“, warf der namentlich nicht genannte Analyst hinterher.

„Wir haben im Januar gesagt, dass wir mit den Playtest, den wir Anfang Januar abgehalten haben, sehr zufrieden waren“, antwortete darauf der Finanzchef Frederick Duguet. „Wir haben eine sehr stark verbesserte Version, um den Spielern zu zeigen, was sie bisher noch nicht gesehen haben. Das ist es, was wir in den nächsten Monaten nutzen werden, um das Spiel weiter voranzutreiben.“

Ende Januar berichtete der Tom Henderson jedoch davon, dass die Spieletester selbst nicht unbedingt überzeugt von „Skull and Bones“ waren. Laut Henderson sei ein Vollpreis für das Spiel nicht gerechtfertigt. Zuletzt wollte der Insider von seinen Quellen erfahren haben, dass das Piraten-Abenteuer derzeit noch an einigen Bugs krankt. Es soll daher nicht auszuschließen sein, dass das Spiel erst 2024 erscheinen könnte.

Quelle: PC Gamer

