Skull and Bones: Neue Episode von „The Deck“ gewährt weitere Einblicke

Voraussichtlich in diesem Jahr wird "Skull and Bones" erscheinen. Was der Piratentitel zu bieten hat, zeigt in Kürze eine neue Folge von "The Deck".

Ungeachtet der jüngsten Verschiebung bereitet sich Ubisoft weiter auf den Launch von „Skull and Bones“ vor. Interessenten können in Kürze eine weitere Episode der Show „The Deck“ verfolgen, in der das Langzeitprojekt einmal mehr umfangreich vorgestellt werden soll.

Die Ausstrahlung der neuen „The Deck“-Episode erfolgt am 13. Januar 2023 ab 18 Uhr unserer Zeit auf Twitch, wie Ubisoft auf Twitter bekanntgab: „Es stehen aufregende Zeiten bevor, denn wir beginnen das Jahr mit einer neuen Folge von The Deck“, so das Unternehmen.

Offen ist, wann genau „Skull and Bones“ nach der hoffentlich letzten Verschiebung auf den Markt kommen wird. Ubisoft sprach lediglich von einem Launch in der frühen Phase des kommenden Geschäftsjahres 2023/2024, das von April 2023 bis März 2024 läuft. Immerhin soll das Piratenabenteuer weiterhin erscheinen. Bei drei weiteren Spielen, die noch nicht angekündigt waren, kam es zu einem Produktionsstopp.

Vorbestellungen weiterhin möglich

Vorbestellt werden kann „Skull and Bones“ nach wie vor – sowohl im PlayStation Store als auch bei Händlern wie Amazon*. Ubisoft hält weiterhin am Vollpreis fest, sodass Spieler 79,99 Euro in den Titel investieren müssen. Für 30 Euro mehr können Fans zur Premium Edition greifen. Sie umfasst neben dem Spiel „Die Ballade von Bloody Bones“-Kollektion, zwei zusätzliche Missionen (ab Ruhmstufe Bukanier), den digitalen Soundtrack, das Artbook und ein Battlepass-Token.

Auch Vorbestellerboni werden gewährt. Bei teilnehmenden Händlern bekommen frühe Käufer das „Hoheit der offenen See“-Paket, das sich aus einer Kluft und einem Feuerwerk zusammensetzt. Nach der wiederholten Verschiebung dürfte aber der eine oder andere Spieler zunächst die Tests abwarten.

Sollte es zu keinen weiteren Verschiebungen kommen, wird „Skull and Bones“ in diesem Jahr für PS5, Xbox Series X/S, PC und Streamingdienste den Markt erobern. Nach dem Launch starten Käufer das Piratenabenteuer als Außenseiter, dessen Ziel es ist, der berüchtigtste Pirat zu werden.

