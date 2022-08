Skull & Bones: Rüstung, Waffen, Kampftechniken und Multiplayer im neuen Video

Ubisoft hat zu „Skull & Bones“ eine neue Videoserie gestartet, in deren Rahmen die Features und Besonderheiten des Titel vorgestellt werden. Die erste Folge der Schiffstagebücher widmet sich unter anderem der Rüstung und den Waffen.

Allzu lang ist das unten eingebettete Video nicht. Allerdings zeigt es in kurzen Szenen, mit welchen Waffen ihr die Schiffe im Spiel bestücken könnt und wie ihr die schwimmenden Festungen gegen den Beschuss anderer Fraktionen schützt.

Kampftechniken und Multiplayer

Im Zentrum des Schiffes ist beispielsweise Platz für eine recht gewaltige Kanone. Mehrere Versionen stehen zur Auswahl, darunter Modelle, die mehrere Schüsse gleichzeitig abfeuern können. Auch seitlich sind reichlich Kanonen angebracht, sodass gegnerische Schiffe ordentlich unter Feuer genommen werden können.

Ein weiteres Thema im neuen Video zu „Skull & Bones“ sind die Kampftaktiken. So gilt es, die Gegner an Stellen zu treffen, an denen es am meisten weh tut. Beispielsweise kann es sinnvoll sein, die feindliche Munition unter Beschuss zu nehmen, was zu zerstörerischen Explosionen führt. Und vergesst nicht, die feindlichen Besitztümer zu plündern, indem ihr die Schiffe entert.

Auch der Multiplayer-Part von „Skull and Bones“ steht im Fokus des neuen Videos. Gleich zu Beginn wird erwähnt, dass Spieler mit Freunden und Konkurrenten auf See fahren dürfen, auch wenn diese auf einer anderen Plattform unterwegs sind. Wahlweise können PvP- als auch reine PvE-Modi aktiviert werden, sodass nicht zwangsweise gegen andere Spieler gekämpft werden muss. Weitere Einblicke liefert der unten eingebettete Clip.

In „Skull & Bones“ lenken die Spieler die Geschicke eines aufstrebenden Piratenkapitäns, der mit seinem Schiff die Weltmeere bereist. Zu den Aufgaben gehört es, eine Crew zusammenzustellen, Schätze zu sammeln und auch Schlachten zu gewinnen.

Weitere Meldungen zu Skull & Bones:

Nach einigen Jahren der Entwicklung steht der Launch unmittelbar bevor: „Skull & Bones“ erscheint am 8. November 2022 für PS5, Xbox Series X/S, PC und Stadia. Weitere Meldungen zum Spiel sind in unserer Themen-Übersicht zusammengefasst.

Weitere Meldungen zu Skull and Bones.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren