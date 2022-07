Skull and Bones: Ubisoft plant einen jahrelangen Support

Skull and Bones:

Das Piratenabenteuer "Skull and Bones" soll die Spieler nicht nur für kurze Zeit binden. Stattdessen möchte Ubisoft über mehrere Jahre eine Unterstützung mit neuen Inhalten bieten.

Am gestrigen Abend hatte Ubisoft nach langer Zeit einen frischen Blick auf das Piratenabenteuer „Skull and Bones“ gewährt. Im Rahmen der Präsentation hatten die Entwickler von Ubisoft Singapore auch bestätigt, dass man eine jahrelange Unterstützung plant.

Neue Inhalte für Piraten

In „Skull and Bones“ werden die Spieler eine eigene Crew zusammenstellen, den Indischen Ozean bereisen, Siedlungen überfallen, andere Schiffe kapern und zu einer wahren Piratenlegende werden. Auch wenn man alleine spielen kann, so spricht Ubisoft von einer „Live Multiplayer“-Erfahrung, die nach und nach mit weiteren Inhalten erweitert werden soll.

Der Quest Director Terry Han versprach unter anderem In-Game-Events, größere Herausforderungen, kosmetische Gegenstände und weitere Inhalte, die kostenlos für alle Spieler veröffentlicht werden sollen. Über mehrere Jahre sollen die Spieler bei Laune gehalten werden, zumal sie die Wahl haben. ob sie eine reine PvE-Erfahrung anstreben oder auf gezielten Servern auch PvP-Erlebnisse haben möchten.

In den kommenden Monaten möchte Ubisoft weiteres Material zu „Skull and Bones“ vorstellen, wobei auch weitere Live-Tests veranstaltet werden sollen. Wer an den Tests teilnehmen möchte, kann sich auf der offiziellen Seite registrieren.

Weitere Meldungen zu Skull and Bones:

„Skull and Bones“ wird am 8. November 2022 für die PlayStation 5, die Xbox Series X/S, den PC und Google Stadia erscheinen. Die einst geplanten PlayStation 4- sowie Xbox One-Versionen werden nicht mehr auf den Markt kommen.

