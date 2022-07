Skull and Bones: Gameplay-Premiere um 20 Uhr

Nach einigen Jahren voller Gerüchte und Verzögerungen steht die Gameplay-Premiere von „Skull and Bones“ bevor. Anschauen könnt ihr euch das Video ab 20 Uhr im unten eingebetteten Youtube-Stream.

Ebenfalls dürfte heute der Veröffentlichungstermin von „Skull and Bones“ enthüllt werden, was zu den jüngsten Gerüchten passen würde. Der Twitter-Nutzer ALumia_Italia und der Insider Tom Henderson gehen davon aus, dass der Titel am 8. November 2022 erscheinen wird. Eine geschlossene Betaphase war angeblich für Juni geplant, wurde dann aber aufgrund des „Zustands des Builds“ abgesagt.

Schon im vergangenen Mai deuteten zwei Alterseinstufungen an, dass „Skull & Bones“ im Laufe des Jahres veröffentlicht wird, was nach der langen Wartezeit wahrlich nicht zu früh wäre. Das Projekt startete als Ableger des 2013 veröffentlichten „Assassin’s Creed Black Flag“.

Bereist die Weltmeere

An der grundlegenden Handlung hat sich in den vergangenen Jahren offenbar nichts geändert: In „Skull & Bones“ steuern Spieler einen aufstrebenden Piratenkapitän, der mit seinem Schiff die Weltmeere bereist. Dabei gilt es, eine Crew zusammenzustellen, Schätze zu sammeln, und auch Schlachten zu gewinnen.

Hinzukommen weitere Herausforderungen wie die Verwaltung von Ressourcen, was Nahrung, Wasser und Munition mit einschließt. So kann eine mangelhafte Ernährung nicht zuletzt für eine Meuterei sorgen.

Wie das Ganze in der Praxis aussieht, zeigt ab 20 Uhr das nachfolgend eingebettete Gameplay-Video. Womöglich kann dabei in Erfahrung gebracht werden, wie euch Ubisoft den Umweltschutz näherbringen möchte. Wie wir erst kürzlich berichteten, soll in „Skull and Bones“ unter anderem die Überfischung thematisiert werden.

