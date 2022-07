Riders Republic & Skull and Bones: Mit Ingame-Events gegen den Klimawandel

Riders Republic & Skull and Bones:

Ubisoft möchte durch Veranstaltungen in den Spielen "Riders Republic" und "Skull and Bones" auf den Klimawandel aufmerksam machen. Wie genau das aussieht, wird im Artikel erklärt.

Wer in nächster Zeit das Multiplayer-Sportspiel „Riders Republic“ startet, wird schnell bemerken: Ein Feuer ist ausgebrochen! Genauer beschrieben wird der umliegende Wald in Flammen stehen.

Demzufolge werden die Spieler einen orangegefärbten Himmel zu sehen bekommen. Zudem trägt die Spielfigur eine Gasmaske, die vor dem lebensgefährlichen Rauch eines Brandes schützt. Teile der Spielwelt sollen sich während dieses „kurzen und intensiven“ Events nicht mehr betreten lassen.

Um die Ausbreitung des Feuers zu bekämpfen, müssen die Spieler eng zusammenarbeiten: Zuerst müssen die gefährdetsten Areale ausfindig gemacht werden, wobei der Fotomodus Verwendung findet. Danach heißt es, die Ausbreitung des Brandes mithilfe von kooperativen Aktivitäten zu verringern. Zum Beispiel lassen sich die Waldwege säubern oder Aluminiumfolien um die Baumstämme wickeln.

Dieses Ingame-Ereignis soll die Auswirkungen des Klimawandels in den Fokus rücken. Eine davon ist die Gefahr von Waldbränden, die laut den Vereinten Nationen in den kommenden Jahren zunehmen werden. Der Grund dafür sind die steigende Trockenheit und Dürre, wodurch leicht ein Feuer ausbrechen kann.

Verhindert die Überfischung der Meere

Etwas Ähnliches ist für das noch nicht veröffentlichte „Skull and Bones“ geplant. Im Piratenabenteuer soll unter anderem die Überfischung thematisiert werden. Auch dadurch wird der Klimawandel beeinflusst. Hier wird der Spieler die Möglichkeit haben, für den Schutz der Meeresbewohner zu sorgen. Wenn die Spieler dabei erfolgreich sind, schalten sie exklusive Belohnungen frei.

Übrigens hat Ubisoft eine Zusammenarbeit mit Meeresschutzorganisationen bekanntgegeben. Dadurch soll den Spielern vermittelt werden, dass ihre Aktivitäten die Ozeane positiv beeinflussen. Sie sollen sich dadurch motiviert fühlen, Herausforderungen zugunsten der Menschlichkeit zu absolvieren.

Wann genau „Skull and Bones“ in den Handel kommt, ist noch unbekannt. Gerüchten zufolge soll das noch in diesem Jahr passieren.

Bei Sony PlayStation führte man vor ein paar Monaten eine ähnliche Aktion durch: Im ersten Monat nach der Veröffentlichung von „Horizon Forbidden West“ konnten die Käufer durch das Spielen Bäume pflanzen. Bis zum 25. März musste die Trophäe „Reach the Daunt“ freigeschaltet werden, um auf der Welt einen Baum pflanzen zu lassen.

