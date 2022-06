Gamescom 2022: Ubisoft bestätigt Teilnahme an der Messe

Nachdem in den vergangenen Wochen diverse Größen der Videospiel-Industrie absagten, gab Ubisoft heute bekannt, dass der Publisher im Rahmen der Gamescom 2022 mit von der Partie sein wird. weitere Details zum Auftritt auf der Messe möchte Ubisoft zu gegebener Zeit nennen.

Nach zwei Jahren, in denen die COVID-19-Pandemie die Verantwortlichen der Gamescom 2022 zu einem rein digitalen Format zwang, kehrt die Gamescom 2022 in diesem Jahr endlich zum Publikumsverkehr zurück.

Wie bekannt gegeben wurde, wird in diesem Jahr auf eine Kombination aus digitalen Inhalten wie dem von Geoff Keighley produzierten und moderierten „Opening Night Live“-Event sowie dem Publikumsverkehr gesetzt. Für Enttäuschung sorgte zuletzt die Tatsache, dass in den vergangenen Wochen diverse Branchengrößen wie Activision Blizzard, Nintendo oder Sony Interactive Entertainment einräumten, dass die Unternehmen in diesem Jahr auf eine Teilnahme auf der Gamescom verzichten werden.

Mit von der Partie ist allerdings Ubisoft, wie der französische Publisher heute in einer kurzen Mitteilung bestätigte.

Weitere Details zum Messeauftritt folgen zu gegebener Zeit

In einem heute abgesetzten Tweet von Ubisoft heißt es kurz und knapp: „Wir sehen uns auf der @gamescom! 24. bis 28. August, bleibt dran für weitere Neuigkeiten….“ Sollte der Publisher weitere Informationen zu seinem Gamescom 2022-Auftritt nennen, bringen wir euch natürlich umgehend auf den aktuellen Stand der Dinge.

Spekuliert wird, dass Ubisoft die Gamescom 2022 und das „Opening Night Live“-Event nutzen könnte, um die Inhalte und Ankündigungen vorzustellen, die ursprünglich auf dem großen Sommer-Digital-Event im Juni präsentiert werden sollten. Wie Ubisoft Anfang des Monats bekannt gab, wird in diesem Jahr nämlich auf den Sommer-Showcase verzichtet.

Warten wir weitere Details zu Ubisofts Auftritt auf der Gamescom 2022 ab.

See you at @gamescom! August 24-28, stay tuned for more news… pic.twitter.com/lPQDovmc1e — Ubisoft (@Ubisoft) June 27, 2022

