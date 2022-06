Skull & Bones: Staatliche Subventionen sollen Ubisoft zu einem Release in diesem Jahr zwingen – Gerücht

Nach mehreren Verschiebungen bestätigte Ubisoft das Langzeitprojekt „Skull & Bones“ vor wenigen Monaten für einen Release im laufenden Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2023).

In dieser Woche deutete ein geleakter Produkteintrag darauf hin, dass der Release des Piraten-Abenteuers im November 2022 erfolgen könnte. Ergänzend dazu meldete sich nun Ethan Gach, Senior-Reporter bei Kotaku, zu Wort und wies darauf hin, dass Ubisoft gar keine andere Wahl bleiben soll, als „Skull & Bones“ in diesem Jahr zu veröffentlichen. Als Grund nennt Gach eine nicht näher konkretisierte Subventionsvereinbarung, die Ubisoft mit der Regierung von Singapur geschlossen hat.

Bekanntermaßen entsteht „Skull & Bones“ bei den Entwicklern von Ubisoft Singapur.

Weiter berichtet Gach, dass der Release von „Skull & Bones“ ursprünglich für den Frühsommer angesetzt war. Aufgrund von nicht erreichten Meilensteinen soll sich die Veröffentlichung intern allerdings zunächst auf den September und anschließend auf den November 2022 verschoben haben. Auch ein geschlossener Beta-Test, der eigentlich in diesem Monat an den Start gebracht werden sollte, musste aufgrund des „Zustandes des Entwicklungs-Builds“ verschoben werden.

Aufgrund der eingangs erwähnten Subventionsvereinbarung zwischen Ubisoft und der Regierung von Singapur soll „Skull & Bones“ aber definitiv 2022 veröffentlicht werden. Sollten sich die Angaben von Gach bewahrheiten, dann bleibt für die interessierten Spieler und Spielerinnen nur zu hoffen, dass die letzten Monate bis zum geplanten Release von den Entwicklern sinnvoll genutzt werden.

Weitere Meldungen zu Skull & Bones:

Zuletzt erreichten uns unbestätigte Berichte, die besagten, dass in „Skull & Bones“ sowohl auf Landgänge als auch auf die ursprünglich geplanten PvP-Mechaniken verzichtet wird. Darüber hinaus deuteten die verschiedenen Alterseinstufungen der vergangenen Wochen an, dass das Piraten-Abenteuer nur noch für den PC, die PlayStation 5, die Xbox Series X/S und Stadia erscheint, während die Umsetzungen für die alten Konsolen PlayStation 4 beziehungsweise Xbox One eingestellt wurden. Offiziell bestätigt wurde dahingehend aber noch nichts.

Was originally aiming for early summer. Pushed to September. Now November.

Was told there was supposed to be closed test this month but was cancelled due to the state of the build.

It’s coming either way tho due to existing government subsidy agreement https://t.co/RklKqNTlRh

— AmericanTruckSongs8 (@ethangach) June 29, 2022