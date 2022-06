Skull & Bones: Releasetermin und Pre-Order-Boni geleakt?

Nach den diversen Verschiebungen der vergangenen Jahre ist „Skull & Bones“ mittlerweile für eine Veröffentlichung im laufenden Geschäftsjahr 2022/2023 (1. April 2022 – 31. März 2023) vorgesehen.

In den vergangenen Wochen erreichten uns nicht nur verschiedene Alterseinstufungen, die darauf hindeuteten, dass sich „Skull & Bones“ endlich seiner Fertigstellung nähern könnte. Laut dem meist gut vernetzten Insider Tom Henderson dürfen wir uns am 4. Juli 2022 über eine ausführliche Präsentation des Piraten-Abenteuers freuen.

Während Ubisoft zu den aktuellen Gerüchten um „Skull & Bones“ weiter schweigt, könnte nun der finale Releaetermin des Langzeitprojekts durchgesickert sein: Der 8. November 2022.

Dies berichtet zumindest die Website „Aggiornamenti Lumia“, die regelmäßig über noch unveröffentlichte Produkteinträge berichtet, die den Xbox- und Windows-Stores hinzugefügt werden. Darüber hinaus spricht die Website von diversen Extras, auf die sich alle Spieler und Spielerinnen freuen dürfen, die „Skull & Bones vorbestellen.

Welche Vorbesteller-Extras geplant sein sollen, verrät euch die folgende Übersicht:

„Skull & Bones“ wurde erstmals auf der E3 2017 angekündigt und anschließend immer wieder verschoben. Unbestätigten Berichten zufolge soll sich Ubisoft nicht nur dazu entschieden haben, die Umsetzungen für die alten Konsolen Xbox One beziehungsweise PlayStation 4 einzustellen. Darüber hinaus berichtete die Gerüchteküche, dass der PvP-Ansatz von „Skull & Bones“ über den Haufen geworfen wurde und nur noch auf einen reinen Singleplayer-Ansatz gesetzt wird.

Nach dem Release soll „Skull & Bones“ den unbestätigten Berichten zufolge langfristig mit Seasons und neuen Inhalten unterstützt werden. Entsprechen die Angaben von Tom Henderson den Tatsachen, dann erfahren wir Anfang Juli mehr.

Skull & Bones announcement is imminent. Xbox Store listings are ready, some examples:

1) SKULL AND BONES™ PRE-ORDER BONUS

2) Bloody Bones' Legacy Mission

3) The Ashen Corsair Mission

4) Smuggler Pass Token

5) Digital Soundtrack and Artbook

6) Premium Bonus Pack

…

— Aggiornamenti Lumia (@ALumia_Italia) June 28, 2022