Skull & Bones: Ohne PvP? Unbestätigte Details zum Gameplay

Allem Anschein nach meisterte „Skull & Bones“ kürzlich den nächsten Meilenstein und wurde im Rahmen von internen Playtests in Augenschein genommen. Aus den Tests möchte der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson weitere Details zur spielerischen Umsetzung des Piraten-Abenteuers in Erfahrung gebracht haben.

Für eine Überraschung dürfte die Tatsache sorgen, dass laut Henderson komplett auf PvP-Elemente verzichtet wird. Schließlich deutete die erste Ankündigung von „Skull & Bones“ an, dass wir es hier mit einem Online-Titel in einer offenen Welt zu tun haben könnten, der sich bis zu einem gewissen Grad an „Sea of Thieves“ orientiert. Allem Anschein nach gehen die Entwickler von Ubisoft Singapur bei den Online-Features jedoch andere Wege als ihre britischen Kollegen von Rare.

Selbiges gilt laut Henderson für die Aufenthalte an Land, die in „Skull & Bones“ eine untergeordnete Rolle einnehmen sollen.

Der Schwerpunkt liegt offenbar auf dem Segeln

Zwar wird es in „Skull & Bones“ laut Henderson möglich sein, mit NPCs an Land zu sprechen, um Beute zu verkaufen oder das eigene Schiff zu verbessern, abgesehen davon wird sich der größte Teil eures Abenteuers jedoch auf dem Schiff abspielen. Selbst wenn ihr an Land Ressourcen abbauen möchtet, werdet ihr euer Schiff nicht verlassen. Stattdessen sucht ihr laut dem Insider einfach nur das entsprechende Menü auf, wählt die gewünschte Ressource und drückt anschließend den benötigten Knopf.

Nicht einmal bei den Überfallen auf gegnerische Forts werdet ihr einen Fuß an Land setzen. Stattdessen schwächt ihr das Fort, indem ihr es von eurem Schiff aus angreift. Ist das Fort ausreichend geschwächt, wird eure Crew automatisch an Land gehen und das Fort erobern. Selbst werdet ihr euch also nicht an den Überfällen beteiligen. Beachtet aber bitte, dass die Angaben von Tom Henderson bisher nicht von offizieller Seite bestätigt wurden.

Läuft dieses Mal alles wie geplant, dann wird „Skull & Bones“ im Laufe des Geschäftsjahres 2022/2023 und somit bis zum 31. März 2023 erscheinen.

