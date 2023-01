Skull & Bones: 30 Minuten Gameplay zu den narrativen Untersuchungen veröffentlicht

Es ist neues Gameplay zu dem Piratenabenteuer "Skull & Bones" erschienen, in dem Ubisoft Singapore auf die narrativen Untersuchungen eingeht. Knapp 30 Minuten kann man aus dem Spiel begutachten.

Ubisofts kommendes Piratenabenteuer „Skull & Bones“ hatte in dieser Woche eine weitere Verschiebung erlebt. Auch wenn noch kein neuer Erscheinungstermin bekannt ist, so haben die Verantwortlichen am gestrigen Abend neues Gameplay vorgestellt.

Kein kinoreifer Fokus

Knapp 30 Minuten aus dem Spiel zeigen uns das „narrative Gameplay“, das die Entwickler anstreben. Zwar wird der Fokus von „Skull & Bones“ auf den Segeln und den Seeschlachten liegen, jedoch stellt uns das neue Material die „Untersuchungen“ vor, die den narrativen Inhalt mit sich bringen sollen.

Bei den „Untersuchungen“ handelt es sich um eine Art eine Geschichte durch eine Reihe an Schritten zu erzählen. Man kann sie auslösen, in dem man Flaschenpost findet, Teile verlorener Tagebücher aufdeckt oder mit verschiedenen Charakteren in der Welt redet. Dadurch kann man Hinweise auf bestimmte Schätze erhalten.

Im Rahmen des Livestreams erzählte man die Geschichte eines Geschwisterpaares, das der Meinung war, dass sie beide die rechtmäßigen Thronerben der afrikanischen Küstenregion seien. Allerdings sollte man keine großangelegten, kinoreifen Abenteuer erwarten. Vielmehr werden die Untersuchungen durch Textblasen und dazugehöriger Erzählung vermittelt. Zudem geleiten sie euch eher durch typische Seefahreraktivitäten.

Um einen vollständigen Eindruck dieser Gameplay-Mechaniken zu erhalten, solltet ihr den Livestream in aller Ruhe anschauen. In Kürze soll übrigens auch ein neuer Erscheinungstermin für „Skull & Bones“ enthüllt werden.

