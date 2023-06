Assassin’s Creed Mirage: Dieses Feature soll für mehr spielerische Freiheit sorgen

Auch wenn uns mit "Assassin's Creed Mirage" wieder eine linearere Story-Erfahrung geboten wird als in den letzten Serienablegern, wird die spielerische Freiheit nicht zu kurz kommen. Dies versicherte uns Narrative-Director Sarah Beaulieu in einem aktuellen Interview.

Im Oktober erscheint mit „Assassin’s Creed Mirage“ der neueste Ableger der langlebigen Stealth-Action-Serie, mit dem die Entwickler von Ubisoft Bordeaux zu den spielerischen Wurzeln von „Assassin’s Creed“ zurückkehren möchten.

Dies bedeutet unter anderem, dass die gigantischen Rollenspielwelten aus „Valhalla“ oder „Origins“ einer linearen Story-Erfahrung weichen. Wie uns Narrative-Director Sarah Beaulieu in einem aktuellen Interview versicherte, wird die spielerische Freiheit in „Assassin’s Creed Mirage“ trotz allem nicht zu kurz kommen.

Beispielsweise könnt ihr Bagdad, den Schauplatz von „Mirage“, nach eigenem Gusto erkunden. Darüber hinaus wird es möglich sein, selbst zu entscheiden, welches Attentatsziel ihr als nächstes ins Visier nehmt. Eine vorgegebene Reihenfolge gibt es hier nicht.

Spielt in eurem eigenen Tempo

Wie Beaulieu ergänzte, wird es dank dieses Konzepts möglich sein, „Mirage“ in seinem ganz eigenen Tempo zu spielen. „Du kannst jedes Ziel auf die Art und in der Reihenfolge angehen, die du möchtest, ohne dabei Fortschritte beim Rang der Hidden Ones gemacht zu haben. Du kannst alles tun“, so Beaulieu.

Die Möglichkeit, die Reihenfolge der Attentatsziele frei zu bestimmen, wird in „Assassin’s Creed Mirage“ auch dazu führen, dass ihr selbst entscheiden könnt, welches Tool oder Gadget als nächstes freigeschaltet werden soll. „Du kannst wählen“, führte Beaulieu aus. „Jedes Mal, wenn du ein Hauptziel tötest und zum Hauptquartier zurückkehrst, meldest du dich beim Rafiq und darfst eines der Werkzeuge auswählen.“

In der vergangenen Woche sprachen die Entwickler von Ubisoft Beaulieu über die Größe der Spielwelt und wiesen darauf hin, dass sich das Bagdad aus „Assassin’s Creed Mirage“ hinsichtlich des Umfangs an dem Konstantinopel aus „Assassin’s Creed Revelations“ oder dem Paris aus „Assassin’s Creed Unity“ orientieren wird.

„Assassin’s Creed Mirage“ wird ab dem 12. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S erhältlich sein.

