Assassin’s Creed Mirage: Kann auf Wunsch wie der erste Teil aussehen

Am kommenden Montagabend wird Ubisoft im Rahmen der hauseigenen „Forward“-Konferenz weitere Informationen zu dem in wenigen Monaten erscheinenden Action-Adventure „Assassin’s Creed: Mirage“ enthüllen. Ein kleines und doch so charmantes Detail haben die Entwickler von Ubisoft Bordeaux bereits vorab verraten.

Basim befindet sich auf den Spuren Altairs

Man wird den Fans einige Features bieten, die sie an das erste „Assassin’s Creed“ aus dem Jahre 2007 erinnern sollen. Unter anderem wird man einen Bildfilter anbietet, der die Ästhetik des Originals einfängt.

„Wir wissen, wie aufgeregt unsere Community ist. Wir haben auch eine nette Überraschung für unsere Langzeitspieler“, sagte Artistic Director Jean-Luch Sala. „Wir haben einen nostalgischen visuellen Filter als eine Option für diejenigen implementiert, die das Spiel mit der entsättigten Blau-Grau-Farbpalette des allerersten AC-Spiels erkunden wollen.“

Dies ist besonders passend, da man in „Assassin’s Creed: Mirage“ in den Nahen Osten zurückkehrt. Diesmal ist man in der Rolle von Basim Ibn Ishaq über die Dächer und in den Straßen Bagdads unterwegs. Um das goldene Zeitalter der Stadt zu untermalen, ist die Farbgestaltung sehr hell, lebendig und farbgesättigt gehalten. Mit dem klassischen Filter kann man wiederum eine etwas düstere Atmosphäre erzielen.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Mirage:

„Assassin’s Creed: Mirage“ erscheint am 12. Oktober 2023 für die PlayStation 5, die PlayStation 4, die Xbox Series X/S, die Xbox One und den PC. Hier ist das erste Video der kürzlich angekündigten dreiteiligen Videoreihe:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Mirage.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren