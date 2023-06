Assassin’s Creed Mirage: Wie groß ist die Spielwelt? Entwickler ziehen Vergleiche

Auch in diesem Jahr darf sich die Community über einen neuen Ableger der „Assassin’s Creed“-Reihe freuen. Dieser trägt den Namen „Assassin’s Creed Mirage“ und wird sich spielerisch wieder mehr an den Wurzeln der Serie orientieren.

Somit dürfen sich die Spielerinnen und Spieler nicht nur auf einen Fokus auf klassische Stealth-Mechaniken einstellen. Gleichzeitig weichen die riesigen Rollenspielwelten der letzten Teile einer kleineren Spielwelt. Doch wie ist es unter dem Strich um den Umfang von Bagdad, dem Schauplatz der Geschichte von „Assassin’s Creed Mirage“, bestellt?

Diesbezüglich zog ein Entwickler von Ubisoft in einem Interview einen Vergleich. Konkrete Zahlen nannte er zwar nicht, wies allerdings darauf hin, dass Bagdad in „Mirage“ etwa so groß ausfallen wird wie Konstantinopel in „Assassin’s Creed Revelations“ oder das Paris aus „Assassin’s Creed Unity“.

Ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten

In „Assassin’s Creed Mirage“ übernehmen wir die Kontrolle über den Protagonisten Basim Ibn Ishaq, der Serienfans durch seinen Auftritt in „Assassin’s Creed Valhalla“ ein Begriff sein dürfte. Dieses Mal erleben wir die Geschichte von Basim Ibn Ishaq, der sich zunächst als einfacher Dieb durchschlägt und sich eines schicksalsträchtigen Tages den Assassinen anschließt.

Wie vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde, meinen es die verantwortlichen Entwickler von Ubisoft Bordeaux mit ihrem Vorhaben, zu den Wurzeln der erfolgreichen Serie zurückzukehren, definitiv ernst. Neben diversen vertrauten Spielmechaniken, die die ersten Ableger von „Assassin’s Creed“ seinerzeit auszeichneten, wird zudem ein optionales Feature enthalten sein, mit dem sich ein Bildfilter über das Spielgeschehen legt.

Dieser sorgt dafür, dass sich das Stealth-Action-Adventure optisch am ersten „Assassin’s Creed“-Abenteuer aus dem Jahr 2007 orientiert. Ebenfalls zurückkehren werden die Stealth- und Parkour-Mechaniken oder vertraute Gadgets wie die Wurfmesser und Rauchbomben. Worauf ihr euch in „Assassin’s Creed Mirage“ sonst noch freuen dürft, verraten wir euch in unserer ausführlichen Vorschau.

„Assassin’s Creed Mirage“ wird am 12. Oktober 2023 für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One und die Xbox Series X/S.

