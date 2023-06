Assassin’s Creed Mirage Special: Zurück zu den Wurzeln?

Das Aushängeschild des französischen Publishers Ubisoft ist die “Assassin’s Creed”-Reihe, die schon seit vielen Jahren unzählige Spieler begeistert. Es wird gemeuchelt, gesprungen und gekämpft was das Zeug hält – wahlweise in Griechenland, während der Steampunk-Zeit in England oder der Französischen Revolution. 2023 verrät Ubisoft im Rahmen der Ubisoft Forward weitere Informationen zum neuen Ableger der Reihe und zeigt frisches Gameplay zu den Assassinenspielen.

Für den kommenden Hauptableger des Franchises, “Assassin’s Creed Mirage”, ist das französische Entwicklerstudio Ubisoft Bordeaux zuständig. Dort arbeiten über 400 Menschen, die zu einem Großteil bereits zuvor für verschiedene Ubisoft Games gearbeitet haben. Viele der Kernmitglieder sind auf einem Senior-Level und bringen Erfahrung aus AAA-Titeln wie der “Ghost Recon”-Serie, “Far Cry” oder anderen “AC”-Games mit. “Mirage” soll sich mittlerweile in den letzten Zügen befinden, wobei man sich jetzt voll auf Polishing und Bug Fixes konzentriere.

Parcours, Schleichen und Attentat

“Assassin’s Creed Mirage” steht auf drei Grundsäulen, die das Spielerlebnis perfekt in die Welt des Franchises einfügen und trotzdem Neuerungen bringen sollen: Parcours, Schleichen und Attentat. Im Zentrum steht die “Back to the Roots”-Einstellung in den Köpfen der Entwickler. Mit dem neuesten Teil möchte die Reihe zu ihrer klassischen Stärke zurückfinden und euch das Gefühl vermitteln, wirklich ein Assassine zu sein.

Das einzigartige Spielgefühl der ersten “AC-Teile” soll für “Mirage” nun mit modernster Technik neu erweckt werden. Dazu begebt ihr euch in den Mittleren Osten, um ein völlig neues Abenteuer zu erleben. Bagdad wird einen riesigen Spielplatz für Assassinen bieten, der über ungeahnte Freiheiten verfügt. Protagonist Basim bekommt hier nämlich die Möglichkeit, die staubigen Straßen am Boden oder über den Dächern zu erkunden.

In vergangenen Spielen wurden die Parcours-Elemente mal stärker und schwächer eingesetzt. In “Mirage” steht es im Zentrum, denn Bagdad bietet viele Möglichkeiten für ambitionierte Springer und Kletterer. Anfänger sollen dabei einen leichten Einstieg finden, während erfahrene Assassinen das Springen über Dächer schnell meistern. Ihr sollt immer das Gefühl der völligen Kontrolle über eurer Aktionen beim Parcours haben – eine mutige Aussage, die wir wohl erst nach einer ausgiebigen Anspiel-Session beurteilen können.

Stealth gehört ebenfalls zu den Kernelementen der Spieleserie, die auch in “Mirage” einen prominenten Platz einnimmt. Stealth-Aktionen sollen laut Ubisoft immer nachvollziehbar und vorhersehbar sein, sodass ihr eure Aktionen gut planen könnt. Verbesserungen bei den NPCs, AI-Reaktionen und mehr könnten für ein umfassendes Erlebnis sorgen, das euch gleichzeitig herausfordert und belohnt.

Klassische Formel mit neuen Elementen

Wir konnten uns ein paar Minuten Gameplay anschauen und haben ein paar altbekannte Dinge entdeckt, die in keinem Spiel des Franchises fehlen dürfen. Dazu zählen der Sprung in einen Heuhaufen und das Erspähen von Zielen mit dem Vogelgefährten. Die Parcours-Elemente wirken auf uns ziemlich dynamisch, vor allem, wenn sich Basim um Ecken schwingt. Sprünge hingegen wirken schon fast ein bisschen langsam, dadurch gleichzeitig realistisch. Schließlich spielt ihr einen Assassinen und keinen Gummimenschen.

Der gezeigte Gameplay-Ausschnitt wirkte auf uns, wie vom Publisher und Entwicklerteam beabsichtigt, nach typischem “Assassin’s Creed”-Gameplay. Die Herausforderung wird sein, die geliebten klassischen Elemente mit neuen Ideen so zu verweben, das es Lust auf mehr macht.

Neue Kampfgegenstände für mehr Variation

Neben den bekannten Waffen, wie einer versteckten Klinge am Unterarm, verfügt Basim als Protagonist von “Assassin’s Creed Mirage” über weitere Werkzeuge, um sich im Kampf zu behaupten. Insgesamt gibt es fünf Items, die verschiedene Möglichkeiten bieten und über Upgrades verfügen, um sie weiter an euren Spielstil anzupassen. Nicht alle davon sind offensiv: Rauchbomben können beispielsweise für ein Ablenkung sorgen, während Giftpfeile die Gegner in einen tiefen Schlaf versetzen. Wenn ihr es etwas offensiver mögt, könnt ihr kleine Messer werfen, um Feinde aus der Ferne auszuschalten. Hier dürfte für jede Situation etwas dabei sein.

Den Entwicklern war es während der Präsentation wichtig zu erwähnen, dass euch “Assassin’s Creed Mirage” nicht zwingt, permanent von Dach zu Dach zu springen. Ihr könnt weiterhin nach eurem eigenen Ermessen spielen und durch die Stadt schlendern, euch in Menschenmassen verstecken oder sogar in den offenen Kampf gehen. Letzteres wird deutlich mehr Action bieten – ist allerdings eher als Notlösung gedacht. Schließlich ist Basim ein agiler und fähiger Kämpfer, doch in erster Linie ein Assassine.

“Tradition der Feder” in Bagdad

Etwas, das in einem “Assassin’s Creed”-Game nicht fehlen darf, ist eine spannende Geschichte, die im Gedächtnis bleibt. Wenn wir an die vorherigen Games der Reihe denken, müssen wir zugeben: Nicht jede Story haben wir so richtig abgespeichert. Ausnahmen bieten da allerdings absolute Highlights wie die Geschichte rund um Ezio Auditore oder die Abenteuer mit Kassandra aus “AC: Odyssey”. “Mirage” setzt in Bagdad an einem geschichtsträchtigen Moment ein, der für die Region und die Assassinen einen wichtigen Wendepunkt darstellen könnte. Laut den Entwicklern erwartet euch eine tragische Coming-of-Age-Story, bei der ihr die Charaktere wie nie zuvor kennenlernen werdet.

Wie es scheint, dreht sich im Spiel alles um die Tradition der Feder (Tradition of Feather), eine alte Tradition aus Ägypten. Bei diesem althergebrachten Ritual wird eine Reiherfeder in das Blut gefallener Feinde gedippt. Sie sollen die Kämpfer daran erinnern, wer sie sind und wer sie sein können. Was genau hinter dieser Aktion steckt, wird auch im ersten Story-Trailer noch nicht 100%ig klar – muss es auch nicht. Wir sind auf jeden Fall gespannt, wie sich die Tradition der Feder in die blutige Geschichte einfügt.

Protagonist Basim muss herausfinden, was es wirklich bedeutet, frei zu sein und was für die Freiheit geopfert werden muss. Und das, obwohl er selbst noch nicht weiß, wer er eigentlich ist und wie sein Schicksal aussieht. Angefangen als Straßendieb, hat er sich über die Jahre zu einem Assassinen entwickelt, der sein ganzes Leben nach den Werten der Hidden Ones ausrichtet. Wie der Trailer bereits ankündigt, kann und wird das aber noch nicht alles sein. Basim macht sich auf, Wahrheiten zu den vielen Fragen in seinem Kopf zu finden, was in einer Welt wie dieser einen hohen Preis hat.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Mirage:

“Assassin’s Creed Mirage” ist ab dem 12. Oktober 2023 erhältlich. Vorbestellungen könnt ihr ab sofort tätigen. Eine Deluxe Edition wurde angekündigt. Während der Präsentation des französischen Publishers gab es außerdem Neuigkeiten zu “Assassin’s Creed: Codename Jade”, sowie “Assassin’s Creed Nexus VR” – beide Spiele erscheinen nicht für PlayStation-Konsolen.

Weitere Meldungen zu Assassin’s Creed Mirage.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren