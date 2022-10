Assassin’s Creed: Multiplayer-Titel Project Invictus offiziell angekündigt

Im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen kündigte Ubisoft "Project Invictus" offiziell an. Bei "Project Invictus" haben wir es mit einem Multiplayer-Projekt im "Assassin's Creed"-Universum zu tun, das in Form eines Stand-Alone-Titels veröffentlicht wird.

Ubisoft arbeitet an mehreren neuen "Assassin's Creed"-Titeln.

In den vergangenen Wochen kündigte Ubisoft gleich mehrere neue „Assassin’s Creed“-Projekte an, die sich bei verschiedenen hauseigenen Entwicklerteams in Arbeit befinden.

Nachdem uns zuletzt Gerüchte zu einem weiteren Titel erreichten, der unter dem Arbeitstitel „Project Invictus“ entstehen soll, wurde dieser im Rahmen der aktuellen Geschäftszahlen auch offiziell angekündigt. Wie bereits vermutet, haben wir es bei „Project Invictus“ mit einem Multiplayer-Projekt zu tun, das in Form eines Stand-Alone-Titels veröffentlicht und ein Bestandteil der „Assassin’s Creed: Infinity“-Plattform sein wird.

Ob wie spekuliert auf das Free2Play-Modell gesetzt wird, verriet Ubisoft bisher nicht.

Informationen folgen zu einem späteren Zeitpunkt

Ubisoft zum neuen Multiplayer-Titel: „Darüber hinaus arbeitet ein Team, darunter For Honor-Veteranen, derzeit daran, den Multiplayer-Modus mit einem eigenständigen Erlebnis durch Infinity unter dem Projekt-Codenamen Invictus in Assassin’s Creed zurückzubringen.“ Weitere Details zu dem Multiplayer-Projekt werden laut Ubisoft zu gegebener Zeit genannt.

Zur „Assassin’s Creed Infinity“-Plattform wiederum hieß es im Zuge der Ankündigung: „Dieses Projekt wird es uns ermöglichen, Spiele mit einem gemeinsamen und kohärenteren Erzählstrang zu verknüpfen. Das wird Spieler für ihr Engagement im Universum belohnen und das Engagement fördern, während sie dabei sind. Gleichzeitig bieten wir mehr Auffindbarkeit für die von uns erstellten Inhalte.“

Related Posts

Zu den „Assassin’s Creed“-Projekten, an denen derzeit gearbeitet wird, gehören:

Assassin’s Creed Mirage (Bagdad-Setting)

Assassin’s Creed Project Red (Japan-Setting)

Assassin’s Creed Project Hexe (Zentraleuropa-Setting)

Assassin’s Creed Project Jade (Mobile/China-Setting)

ASsassin’s Creed Invictus (Multiplayer)

Assassin’s Creed Project Nexus (VR)

Quelle: Insider Gaming

Weitere Meldungen zu Project Invictus, assassins creed.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren