Assassin’s Creed: Laut Ubisoft kein Remake zu Teil 1 in Entwicklung

Nachdem es in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder Gerüchte bezüglich einer Neuauflage des allerersten "Assassin's Creed"-Spiels gab, schob Ubisoft diesen Spekulationen nun einen Riegel vor.

Laut verschiedenen Insidern soll Ubisoft an einem "Assassin's Creed"-Remake arbeiten.

In den vergangenen Monaten kamen immer wieder Gerüchte auf, Ubisoft würde neben diversen anderen Projekten auch an einem Remake des ersten „Assassin’s Creed“-Games arbeiten. Spekulationen, die vor dem jüngsten hauseigenen Event des französischen Unternehmens am vergangenen Wochenende erneut hochkochten. Inzwischen äußerten sich die Verantwortlichen der Meuchelmörder-Saga selbst zu besagten Meldungen und erteilten diesen eine klare Absage.

Keine Neuauflage des ersten Assassin’s Creed-Spiels in Arbeit

Unter anderem sprach Marc-Alexis Côté, der als Vice President Executive Producer für die Spielereihe zuständig ist, mit den Kollegen von Axios. Im Rahmen des Interviews führte Côté aus, das kommende „Assassin’s Creed Infinity“ solle es den Entwicklerstudios des Konzerns ermöglichen, auch kleinere Projekte zu realisieren. Zu diesen würden jedoch weder ein Remake des ersten Serienteils noch ein in Ägypten angesiedelten Crossover-Game gehören.

Zudem äußerte sich Jean-Luc Sala, der Art Director von „Assassin’s Creed Mirage“, gegenüber Eurogamer bezüglich der Gerüchte rund um eine Neuauflage des ersten Abenteuers von Altaïr während des Dritten Kreuzzugs. Wie er erklärt, befände sich gegenwärtig kein Remake oder Remaster von „Assassin’s Creed“ in Arbeit: „Ja, das ist nicht das, was wir tun. Ich widme mich voll und ganz Mirage und ich kann Ihnen sagen, dass wir AC1 nicht neu auflegen werden“.

Im Vorfeld der letzten Ubisoft Forward hatten sich mehrere Brancheninsider zu Wort gemeldet und davon gesprochen, dass eine Neuauflage im Rahmen der Veranstaltung angekündigt werden könnte. Nun wurde diesen Meldungen zumindest vorerst ein Riegel vorgeschoben. Dementsprechend sollten sich Fans der Reihe in nächster Zeit wohl erstmal keine Hoffnungen auf ein Remake oder Remaster des allerersten „Assassin’s Creed“-Games machen.

Dafür dürfen sie sich auf das kommende „Assassin’s Creed Mirage“ freuen, das sich auf die Wurzeln der Reihe besinnen und zu diesen zurückkehren soll. Mit dem Spiel verabschiedet sich Ubisoft zunächst vom Action-RPG-Genre und möchte Anhängern des Franchise erneut ein Action-Adventure liefern. Spielerisch soll, wie in den älteren Teilen der Serie, wieder ein größerer Fokus auf den Stealth- und Parkour-Elementen des Gameplays liegen.

„Assassin’s Creed Mirage“ soll 2023 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, den PC und Amazon Luna erscheinen.

