Ubisoft Forward 2022: Heute ab 22 Uhr im Livestream

In den Abendstunden strahlt Ubisoft die diesjährige Forward-Show aus, in deren Rahmen der Publisher mehrere Spiele vorstellen möchte. Das Event kann über das Internet verfolgt werden – und zwar im eingebetteten Stream am 21 Uhr unserer Zeit.

Vor dem Hauptevent möchte Ubisoft eine Preshow veranstalten, die um 20:35 Uhr starten wird. Darin wird der Publisher Informationen zu den neusten Seasons, Charakteren und Inhalten von „Brawlhalla“, „For Honor“, „The Crew 2“, „Anno 1800“ und weiteren Spielen teilen.

Nachfolgend haben wir die wichtigsten Details zusammengefasst:

Ubisoft Forward 2022:

Start der Preshow: 20:35 Uhr

Start der Hauptshow: 21 Uhr

Livestream über Twitch und Youtube

Während des Hauptevents von Ubisoft Forward erwarten euch Neuigkeiten zu Spielen wie „Spielen Mario + Rabbids Sparks of Hope“ und „Skull and Bones“. Ebenfalls kommt es zu einer „Assassin’s Creed“-Präsentation, in der Ubisoft über die Zukunft der Reihe sprechen möchte und womöglich mehrere Spiele vorstellt.

Schon in der vergangenen Woche wurde bestätigt, dass ein neues Spiel namens „Assassin’s Creed Mirage“ in Arbeit ist. Und auch „The Division Heartland“ könnte einen Auftritt haben.

Nachfolgend könnt ihr euch den Livestream zur Ubisoft Forward-Show via Youtube anschauen:

Falls euch das Event ansich nicht interessiert, kann sich das Zuschauen dennoch lohnen. Denn Ubisoft vergibt an teilnehmende Twitch-Zuschauer einige Boni, die wie folgt in euren Besitz gelangen können:

15 Minuten Zuschauen und das „Abzeichen des Vertrauten“ in Skull and Bones verdienen

30 Minuten Zuschauen und den „Explosives Detail“-Talisman in Rainbow Six Siege verdienen

45 Minuten Zuschauen und den kosmetischen Gegenstand „RC22-Original“ in Roller Champions verdienen

60 Minuten Zuschauen und den „Sphinx“-Tattoo-Satz in Assassin’s Creed Valhalla verdienen

Weitere Meldungen zu Ubisoft Forward.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren