The Division Heartland: Leak im Ubisoft-Store lässt auf baldige Veröffentlichung hoffen

Ubisoft hat im offiziellen Store „versehentlich“ den Produkteintrag zu „The Division Heartland“ freigeschaltet und später wieder entfernt. Er beinhaltete einige Details zum Spiel, die allerdings nicht wirklich neu sind.

So hieß es darin: „The Division Heartland ist ein Free-to-Play-Survival-Action-Multiplayer-Shooter, der in einer mittelamerikanischen Kleinstadt spielt.“ Ebenfalls wurden einige der Hauptfeatures des Spiels erwähnt, darunter „PvEvP Storm Operations“ und „PvE Excursion Operations“.

„Kämpft gemeinsam in 45-Spieler PvEvP Storm Operations gegen eine Gruppe von gefährlichen Rogue Agents, einer aggressiven Fraktion, die als die Vultures bekannt ist, und überlebt dabei einen tödlichen Virus“, so der weitere Wortlaut der Beschreibung.

Ebenfalls gilt es, „PvE-Missionen zu erfüllen, Ausrüstung zu sammeln, Alarme zu aktivieren und das Schlachtfeld in Excursion Operations vorzubereiten“, während die Spieler als „einer von sechs Agenten“ spielen, nachdem sie zwischen drei Klassen pro Spiel gewählt haben. Sie verfügen alle über eigene Perks und Fähigkeiten.

The Division Heartland is now available in the Ubisoft Store listed as „Coming Soon“ #thedivisionheartland #thedivision #comingsoon #f2p @TheDivisionGame https://t.co/pydu6vY2mn pic.twitter.com/tuBbNpcdDK

