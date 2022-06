The Division Heartland: Insider liefert unbestätigte Gameplay-Details zum Free2Play-Titel

Während sich die Entwickler von Ubisoft Red Storm weiter bedeckt halten, möchte der bekannte Insider Tom Henderson neue Details zum Free2Play-Titel "The Division Heartland" in Erfahrung gebracht haben. Dieses Mal zu den zur Verfügung stehenden Modi und dem Entwicklungsstand des Projekts.

Sind die Arbeiten an "The Division Heartland" so gut wie abgeschlossen?

Im Mai des vergangenen Jahres kündigte Ubisoft mit „The Division Heartland“ einen neuen Free2Play-Titel für die Konsolen und den PC an, der sich aktuell bei den Entwicklern von Ubisoft Red Storm in Arbeit befindet.

Während Details von offizieller Seite weiter auf sich warten lassen, möchte der bekannte Industrie-Insider Tom Henderson bereits mehr wissen. Wie er unter Berufung auf die gleiche Quelle, die „The Division Heartland“ seinerzeit leakte, berichtet, sind die Arbeiten an dem Free2Play-Projekt so gut wie abgeschlossen. Darüber hinaus möchte Henderson Details zu den verschiedenen Spiel-Modi in Erfahrung gebracht haben, die wir nachfolgend für euch zusammengefasst haben.

Excursion als Tutorial für den Storm-Modus?

Zum einen haben wir es hier mit dem Modus „Excursion“ zu tun, der als „Expedition“ bereits in früheren Leaks auftauchte. Laut Henderson versteht sich „Excursion“ als ein PvE-Modus, der sich um die Erkundung der Map, das Plündern von überlebenswichtigen Ressourcen und den Kampf gegen KI-Gegner dreht. Mehrere Quellen sollen angedeutet haben, dass „Excursion“ im Wesentlichen als Tutorial für den „Storm“-Modus fungieren wird. „Storm“ wiederum wird als der Haupt-Modus von „Heartland“ beschrieben.

Genau wie in „Excursion“ stehen die Spieler und Spielerinnen hier vor der Aufgabe, die Welt zu erkunden, Ressourcen zu finden und zu überleben. Weiter heißt es, dass ihr in „Storm“ sowohl gegen KI-Gegner als auch menschliche Widersacher antretet. Von anderen Battle-Royal-Modi unterscheidet sich „Storm“ durch die Tatsache, dass sich das Gas von zufälligen Punkten auf der Karte aus ausdehnt. Dadurch soll keine Partie der anderen gleichen.

Nightfall richtet sich wohl an erfahrene Spieler

Der dritte Modus, von dem Hendersons Quellen berichten, trägt den Namen „Nightfall“. „Nightfall“ soll sich als eine zielbasierte PvE-Erfahrung verstehen, in der es genau wie in den anderen Modi darauf ankommt, zu überleben, Ressourcen zu plündern und anschließend einen Extraktionspunkt zu erreichen. Der Modus setzt laut den Quellen voraus, dass die Teilnehmer während des gesamten Spiels Ziele erreichen und diese gemeinsam in Angriff nehmen. Dank zusätzlicher Optionen und höherer Schwierigkeitsgrade soll sich „Nightfall“ vor allem an erfahrene Spieler und Spielerinnen richten.

Zum vierten Modus „Hunt“, in dem der Fokus offenbar auf dem PvP liegt, wurden bisher keine konkreten Details genannt. Ganz im Gegensatz zum aktuellen Entwicklungsstand des Free2Play-Titels. Diesbezüglich führen Hendersons Quellen aus, dass „The Division Heartland“ wie eingangs erwähnt so gut wie fertiggestellt ist und bereits zum Launch das Crossplay-Feature unterstützen wird.

Von offizieller Seite wurden die von Henderson in Umlauf gebrachten Details bisher allerdings nicht bestätigt.

