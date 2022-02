The Division Heartland: Wenige Gameplay-Details zum kommenden PvPvE-Shooter aufgetaucht

The Division Heartland:

Was erwartet uns bei Red Storm Entertainments "The Division Heartland"? Diesbezüglich hat der Insider Tom Henderson einige Details verraten, die zumindest ein wenig auf das Gameplay eingehen.

Nachdem Ubisoft im Mai des letzten Jahres das Free-to-Play-Actionspiel „The Division Heartland“ aus dem Hause Red Storm Entertainment offiziell angekündigt hatte, wurde es enorm still um das Abenteuer. Weder einen konkreten Erscheinungszeitraum noch Plattformen sind bekannt. Stattdessen soll es nur in dem kommenden Geschäftsjahr für die Konsolen, den PC und Cloud-Plattformen veröffentlicht werden.

Escape from Silver Creek?

Inzwischen hat der meist zuverlässige Insider Tom Henderson einige Details zum Gameplay von „The Division Heartland“ verraten. Demnach werden die Spieler in eine Kleinstadt namens Silver Creek reisen, in der sie eine Operationsbasis auf einer verlassenen Rollschuhbahn aufbauen. Der Fokus wird jedoch auf dem „Storm“-Modus liegen, der eine PvPvE-Spielerfahrung im Stile eines „Escape from Tarkov“ bieten soll.

Die Spieler werden überleben müssen, indem sie Gegenstände sammeln, herstellen und daraufhin gegen andere Spieler sowie KI-Gegner in die Schlacht ziehen, ehe sie am Extraktionspunkt die Mission verlassen. Darüber hinaus wird es einen „Extraction“-Modus geben, der als Tutorial fungieren wird, in dem man ausschließlich gegen KI spielen wird.

In der Operationsbasis wird man das eigene Loadout anpassen, Upgrades, Modifikationen und Waffen herstellen sowie kaufen können und nach einer Partie suchen. Mit sogenannten „Prep Items“ kann man sich auch große Vorteile sichern, indem man sich unter anderem den Einstiegspunkt auswählen oder Türme errichten kann, die einem Statusboni gewähren.

Darüber hinaus wird in jeder Partie Gas an einem zufälligen Ort verströmt, während sechs unterschiedliche Gegnerklassen Jagd auf einen machen. Darunter finden sich unter anderem Flankierer, Heavies und Techniker. Man selbst kann sich als Waffenexperte, Sanitäter oder Überlebensexperte in den Kampf wagen.

Laut Henderson soll die Entwicklung von „The Division Heartland“ gut voranschreiten, wobei die vollständige Enthüllung in naher Zukunft erfolgen könnte. Dementsprechend kann man gespannt sein, wann Ubisoft den Mantel des Schweigens endlich lüftet und einen ersten Ausblick auf das neue Abenteuer im „The Division“-Universum gewährt.

