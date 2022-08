Assassin’s Creed Mirage: Release im Frühjahr 2023 und zurück zu den Grundlagen – Gerücht

Mit "Assassin’s Creed Mirage" könnte der Name des nächsten Teils der populären Ubisoft-Reihe feststehen. Erscheinen soll der Titel im kommenden Jahr, wie heute gemunkelt wird.

In den kommenden Monaten könntet ihr auf PLAY3.DE häufiger etwas über „Assassin’s Creed Mirage“ lesen. Denn einem aktuellen Gerücht zufolge handelt es sich dabei um den nächsten Teil innerhalb der populären Ubisoft-Reihe.

Den Angaben des YouTubers „j0nathan“ zufolge, von denen einige von Bloombers Jason Schreier bestätigt wurden, wird das Spiel die Serie „zurück zu den Grundlagen“ bringen. Der Launch sei für das kommende Jahr vorgesehen.

Eagle Vision und ohne RPG-Elemente

Bloomberg berichtete schon im Februar dieses Jahres, dass Ubisoft an einem kleineren „Assassin’s Creed“-Spiel mit Stealth-Fokus arbeitet, das sich von den letzten Teilen der Reihe entfernt und im Frühjahr 2023 nicht näher genannte Plattformen erobern soll.

Weiter heißt es, dass der neue Titel mit dem „Valhalla“-Charakter Basim in der Hauptrolle ursprünglich als Erweiterung für den zuletzt veröffentlichten Teil der Serie geplant war, bevor er im vergangenen Jahr in ein eigenständiges Spiel umgewandelt wurde. Angeblich führt der Titel die Spieler in den Nahen Osten, einschließlich Bagdad.

In „Assassin’s Creed Mirage“ soll Basim in seiner Jugend als Dieb agieren, bis er sich den Verborgenen anschließt. Außerdem kehre die Eagle Vision zurück, während die RPG-Elemente, die den Kern der letzten Spiele bildeten, weichen müssen, was bedeutet, dass es wohl keine Dialogauswahl, keine Geschlechterauswahl und kein Levelsystem gibt.

Ebenfalls kam es zur Erwähnung eines „Assassin’s Creed“-Remakes, das angeblich in den Season Pass des Spiels integriert werden soll. Das Remake wird anscheinend eine Menge Assets aus „Mirage“ verwenden und einige Monate nach „AC Mirage“ erscheinen.

Für die Entwicklung von „Mirage“ zeichnet sich den Gerüchten zufolge Ubisofts Studio in Bordeaux verantwortlich. Doch Vorsicht: Der Publisher hat bislang kein neues „Assassin’s Creed“ angekündigt, sodass die Angaben mit der üblichen Vorsicht genossen werden müssen. Doch immerhin möchte Ubisoft im September ein spezielles Event veranstalten, um über die Zukunft der Reihe zu sprechen.

