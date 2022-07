Ubisoft Forward 2022: Neues Event mit Termin und ersten Details angekündigt

Im Zuge der Bekanntgabe, dass das „Ubisoft Forward“-Event im Juni 2022 nicht stattfinden wird, bestätigte das französische Unternehmen zudem, dass „Ubisoft Forward“ definitiv zurückkehren wird.

Am heutigen Dienstag verkündete Ubisoft nicht nur, dass wir uns in dieser Woche auf die offizielle Gameplay-Enthüllung des Langzeitprojektes „Skull & Bones“ freuen dürfen. Darüber hinaus bekam die nächste Episode von „Ubisoft Forward“ einen handfesten Termin spendiert.

Stattfinden wird das Digital-Event demnach am 10. September 2022 um 21 Uhr unserer Zeit. Versprochen werden diverse Updates zu bereites angekündigten Projekten sowie die eine oder andere Überraschung.

Event wird auf mehreren Plattformen übertragen

„Am 10. September um 12:00PM PT/ 9:00PM CEST kehrt Ubisoft Forward in voller Stärke zurück, um Updates und Neuigkeiten zu verschiedenen Spielen und Projekten von Ubisoft-Teams aus der ganzen Welt zu enthüllen. Ubisoft Forward wird auf YouTube, Twitch und auf unserer offiziellen Website übertragen. Besuchen Sie Ubisoft.com/Forward am 10. September, um die Übertragung in Ihrem bevorzugten Format mit mehreren Sprach- und Zugangsoptionen zu sehen“, so die offizielle Ankündigung.

Wir sind natürlich live für euch mit von der Partie und werden live über alle Ankündigungen beziehungsweise Präsentationen berichten. Welche Inhalte und Titel im Detail präsentiert werden sollen, wurde aus Spannungsgründen natürlich nicht verraten.

Related Posts

Zu welchen Ubisoft-Marken würdet ihr euch Nachfolger wünschen? Verratet es uns in den Kommentaren.

Quelle: Pressemitteilung

Weitere Meldungen zu Ubisoft Forward.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren