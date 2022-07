Assassin’s Creed Rift: Keine Azteken? Schreier bringt anderes Setting ins Gespräch

Nachdem uns am gestrigen Abend Gerüchte um ein neues "Assassin's Creed" in einem Azteken-Setting erreichten, meldete sich nun auch der bekannte Insider Jason Schreier zu Wort. Wie dieser in Erfahrung gebracht haben möchte, wird es sich bei "Assassin's Creed: Rift" um den nächsten Ableger der erfolgreichen Serie handeln.