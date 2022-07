Assassin’s Creed: Bekannter Leaker spricht von einem Titel im Azteken-Setting

In den vergangenen Monaten machten immer wieder Gerüchte um mögliche neue "Assassin's Creed"-Abenteuer die Runde. Für frischen Gesprächsstoff sorgt der Leaker und Insider Jeremy Penter, der von einem neuen Ableger im Azteken-Setting erfahren haben möchte.

Wie Ubisoft im vergangenen Monat bekannt gab, wird die Unterstützung von „Assassin’s Creed: Valhalla“ mit dem Roguelite-Modus „Forgotten Saga“ und einem finalen Story-DLC zum Abschluss geführt.

Darüber hinaus wies das Unternehmen darauf hin, dass sich die Community im September dieses Jahres über ein „ganz besonderes Event zu Assassin’s Creed“ freuen dürfen. Nähere Details zu dem Event nannte Ubisoft zwar nicht, allerdings wurde schnell spekuliert, dass der Publisher die gebotene Bühne nutzen könnte, um ein neues „Assassin’s Creed“ zu enthüllen. Für frische Spekulationen um die Zukunft der Reihe sorgt aktuell ein alter Bekannter.

Die Rede ist vom Leaker und Insider Jeremy Penter alias „ACG“, der laut eigenen Angaben in Erfahrung gebracht haben möchte, dass sich ein neues „Assassin’s Creed“-Abenteuer in Entwicklung befindet, das euch in die Zeit der Azteken verfrachtet und somit mit einem unverbrauchten Setting punkten könnte.

Jason Schreier meldete sich ebenfalls zu Wort

Näher ins Detail ging Jeremy Penter, der mit seinen Aussagen in der Vergangenheit meist richtig lag, allerdings nicht, sodass unklar ist, woher er seine Informationen bezogen haben möchte. Erschwerend kommt hinzu, dass der in der Regel gut vernetzte Bloomberg-Jounalist Jason Schreier ein wenig auf die Euphoriebremse tritt und im Resetera-Forum darauf hinweist, dass er bisher nichts von einem „Assassin’s Creed“ in einem Azteken-Setting gehört hat.

Komplett ausschließen möchte Schreier ein Projekt dieser Art allerdings nicht, wie er weiter ausführt: „Das wäre eine abgefahrene Zeitreise-Spielerei, wenn Basim ins Aztekenreich gehen würde. Ich habe auch von den beiden Hauptspielen gehört, die sich im Rahmen von AC Infinity in der Entwicklung befinden, und keines von ihnen hat etwas mit Azteken zu tun. Vielleicht gibt es irgendwo ein supergeheimes Spinoff in der Produktion. Ich habe davon allerdings nichts gehört.“

Ubisoft selbst wollte sich zu den aktuellen Gerüchten um die „Assassin’s Creed“-Reihe bisher nicht äußern. Möglicherweise erfahren wir aber im Rahmen des eingangs erwähnten Events im September 2022 mehr.

Next AC game will be Aztecs. — ACG (@JeremyPenter) July 13, 2022

