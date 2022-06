Assassin’s Creed Valhalla: Roguelite-Modus „Forgotten Saga“ und finaler DLC angekündigt

Heute kündigte Ubisoft die finalen Inhalte des Action-Rollenspiels "Assassin's Creed: Valhalla" an. Freuen dürfen wir uns unter anderem über den "Forgotten Saga" genannten Roguelite-Modus, der in der Welt von "Valhalla" für spielerisch frischen Wind sorgen wird.

Am heutigen Dienstag Abend begingen die Verantwortlichen von Ubisoft den bevorstehenden 15. Geburtstag der „Assassin’s Creed“-Franchise in Form eines exklusiven Livestreams.

Nachdem „Assassin’s Creed: Valhalla“ vor wenigen Monaten mit der umfangreichen Erweiterung „Die Zeichen Ragnaröks“ bedacht wurde, nutzte Ubisoft den Jubiläum-Stream, um die weiteren Inhalte anzukündigen, mit denen das Action-Rollenspiel im zweiten Jahr versehen wird. Zu den vorgestellten Inhalten gehört der „Forgotten Saga“ genannte Spiel-Modus, der im Sommer in Form eines kostenlosen Updates veröffentlicht wird und mit seinem Roguelite-Ansatz für spielerisch frischen Wind sorgen soll.

Ein erster Trailer stimmt auf den neuen Modus ein.

Ein Abstecher in das Reich der Toten

Wie sich dem besagten Trailer entnehmen lässt, führt unser Weg in „Forgotten Saga“ nach Niflheim, das Reich der Toten. Im neuen Rogue-Lite-Modus von „Assassin’s Creed: Valhalla“ tretet ihr gegen immer stärker werdende Gegnerhorden an und versucht, euch so lange wie möglich zu behaupten. Je weiter ihr im Kampf vordringt, desto wertvollere Belohnungen warten auf euch. Des Weiteren deutet der Trailer an, dass Lokis Tochter Hel eine wichtige Rolle spielt.

Weitere Details zu „Forgotten Saga“ werden laut Entwicklerangaben in den nächsten Wochen folgen. Nach dem Release von „Forgotten Saga“ wird zu einem bisher nicht näher genannten Termin der finale DLC zu „Assassin’s Creed. Valhalla“ veröffentlicht. Eine umfangreiche Erweiterung sollten wir wohl nicht erwarten, da Ubisoft hier von einer Episode spricht, die von Besitzern des Spiels kostenlos heruntergeladen werden kann. Somit können wir wohl eher von einem kleinen DLC ausgehen, mit dem die Entwickler einen Schlussstrich unter „Assassin’s Creed: Valhalla“ und die Geschichte von Evior ziehen.

Sollten weitere Details und Eindrücke zu den neuen Inhalten folgen, erfahrt ihr es bei uns natürlich sofort. „Assassin’s Creed: Valhalla“ ist für den PC, die PlayStation 4, die PlayStation 5, die Xbox One, die Xbox Series X/S und Googles Streaming-Dienst Stadia erhältlich.

