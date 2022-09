Assassin’s Creed Invictus: Könnte in Form eines Free2Play-Titels erscheinen

Mit "Assassin's Creed Invictus" kündigte Ubisoft am Wochenende die laufenden Arbeiten an einem Multiplayer-Stand-Alone-Titel im "Assassin's Creed"-Universum an. Wie das Unternehmen in einem Interview bestätigte, wird unter anderem ein Free2Play-Release im Betracht gezogen.

Am vergangenen Wochenende kündigten die Verantwortlichen von Ubisoft gleich mehrere neue „Assassin’s Creed“-Projekte an, die sich bei verschiedenen hauseigenen Studios in Arbeit befinden.

Unter den Neuankündigungen befand sich „Assassin’s Creed Invictus“, das in Form eines Stand-Alone-Multiplayer-Titels veröffentlicht und ein Bestandteil der neuen Plattform „Assassin’s Creed Infinity“ sein wird. Entwickelt wird der Multiplayer-Titel vom gleichen Team, das bereits an erfolgreichen Mehrspieler-Projekten wie „Rainbow Six Siege“ und „For Honor“ mitwirkte.

Laut Marc-Alexis Côté, dem Executive-Producer hinter der Reihe, wird es den Entwicklern bei „Assassin’s Creed Invictus“ darum gehen, eine möglichst breite Zielgruppe anzusprechen und für den Titel zu begeistern.

Planungen am Geschäftsmodell noch nicht abgeschlossen

Da der Mehrspieler-Titel von einer möglichst niedrigen Einstiegshürde profitieren würde, wird laut Côté auch über einen Free2Play-Release nachgedacht. Hinsichtlich des Geschäftsmodells und der Monetarisierung von „Invictus“ ist laut Côté allerdings noch nichts entschieden. Ob also in der Tat auf eine Free2Play-Veröffentlichung gesetzt wird, muss die Zeit zeigen.

Konkrete Details zur spielerischen Umsetzung des Multiplayer-Titels nannte Ubisoft bisher nicht. Côté merkte jedoch an, dass den Spielern und Spielerinnen die Möglichkeit geboten wird, auf Charaktere aus unterschiedlichen „Assassin’s Creed“-Epochen zurückzugreifen.

„Ich denke, Sie können darin die Absicht erkennen, dass Invictus es uns wieder ermöglicht, unsere verschiedenen Spiele miteinander zu verbinden. Obwohl dies nicht viele Informationen über das Gameplay liefert, zeigt es eine andere Möglichkeit auf, all die verschiedenen Erfahrungen innerhalb von Infinity zu verknüpfen“, hieß es weiter.

Wann und für welche Plattformen „Assassin’s Creed Invictus“ erscheinen wird, ist noch unklar. Als sicher gilt allerdings, dass zumindest der PC, die PlayStation 5 und die Xbox Series X/S versorgt werden.

