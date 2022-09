Assassin’s Creed Infinity: Sorgt für einen neuen Umgang mit dem Animus

„Assassin’s Creed Infinity“ soll in den kommenden Jahren als eine Art Hub dienen und vergangene und aktuelle Erlebnisse miteinander verbinden. Aufgenommen werden anfangs Spiele wie „Assassin’s Creed Codename Red“ und „Hexe“ sowie mit „Invictus“ ein eigenständiges Multiplayer-Erlebnis.

Doch mit „Assassin’s Creed Infinity“ werden nicht nur alle Spiele nach dem 2023er „Mirage“ zusammengeführt. Ebenfalls soll das moderne Setting von den kommenden Titeln abgekoppelt und auf „Infinity“ beschränkt werden.

Der Projektleiter Marc-Alexis Côté betonte in diesem Zusammenhang gegenüber: „Leute, die es lieben, in die Vergangenheit einzutauchen, werden in der Lage sein, direkt dort einzusteigen, ohne unterbrochen zu werden oder wissen zu müssen, wer Desmond und Layla sind.“

Spieler können die historischen Schauplätze offenbar als eigenständige Geschichten genießen, auch wenn nicht gänzlich klar ist, ob alle kommenden Hauptspiele tatsächlich allein in der Vergangenheit stattfinden werden.

Infinity ist euer Animus

Côté ging ebenfalls grob darauf ein, wie sich die moderne Geschichte in „Infinity“ abspielen wird: „Die Art und Weise, wie wir die Geschichte erzählen, wird sich mit der Zeit entwickeln. Das ist etwas, das wir auf lange Sicht machen, nicht auf kurze Sicht. Aber die Abstraktion, die wir den Leuten vermitteln wollen, ist, dass [Infinity] dein Animus ist. Es ist dein DNA-Explorer auf deinem Desktop. Du bist die Hauptfigur der Geschichte.“

Ebenfalls werden Elemente wie Codex-Einträge übernommen. „Wir hatten früher eine Enzyklopädie in unseren Spielen. Aber damit es sich kohärent anfühlt, wie etwas, das mit der Zeit wächst, während man die Vergangenheit erforscht, würde [die Enzyklopädie] etwas sein, das sich im Infinity-Hub befinden würde.“

Bei Ubisoft befinden sich derzeit mehrere Spiele der Reihe in Arbeit, darunter „Assassin’s Creed Mirage“, das 2023 in mehreren Editions erscheinen wird, „Assassin’s Creed: Codename Red“ mit einem japanischen Setting, „Assassin’s Creed: Codename Hexe“, das kein RPG wird, und der in China angesiedelte Mobile-Ableger „Assassin’s Creed: Codename Jade“. Auch mit „Assassin’s Creed Valhalla“ ist Ubisoft noch nicht fertig.

