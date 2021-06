Assassin’s Creed: Kommende Netflix-Serie verpflichtet Drehbuchautoren

Bereits vor mehreren Monaten kündigten Netflix und Ubisoft eine Live-Action-Serie basierend auf der "Assassin's Creed"-Marke an. Nun konnten die Verantwortlichen einen Drehbuchautoren für die Produktion gewinnen.

Netflix arbeitet derzeit an einer "Assassin's Creed"-Live-Action-Serie.

Im Oktober 2020 verkündeten Netflix und Ubisoft, beide Unternehmen würden gemeinsam an einer Serie basierend auf dem erfolgreichen „Assassin’s Creed“-Franchise arbeiten. Bisher war nur bekannt, dass es sich dabei um eine Live-Action-Serie handeln werde, doch weitere Details sind noch immer rar gesät. Nun scheint das Projekt jedoch langsam Fahrt aufzunehmen, wie das vertrauenswürdige Branchenmagazin Variety vermeldet.

Assassin’s Creed: Vikings-Autor steuert das Drehbuch für Netflix-Serie bei

Variety verkündete kürzlich in einer Exklusivmeldung, die Seite habe von ihren Quellen erfahren, dass Jeb Stuart in einer Doppelfunktion an der kommenden „Assassin’s Creed“-Live-Action-Serie mitwirken werde. Er wird sowohl das Drehbuch schreiben sowie als Showrunner fungieren.

Danielle Kreinik, die Leiterin des Television Development bei Ubisoft Film & TV, zeigt sich zuversichtlich, in Stuart den geeigneten Kandidaten für die Videospiel-Umsetzung gefunden zu haben. Die Verantwortlichen seien sehr angetan von seinem Schaffen gewesen, da er „bereits Teil der Netflix-Familie ist.“ Viel wichtiger sei hingegen, dass er des Weiteren ein „breites Wissen [hat], wenn es um Geschichte geht“. Er habe ein großes Verständnis für historische Dramen „und wir denken, dass er eine große Bereicherung für das ‚Assassin’s Creed‘-Universum sein wird.“

Im Laufe seiner Karriere schrieb Jeb Stuart unter anderem Drehbücher für Kino-Blockbuster wie „Stirb Langsam“ oder auch „Auf der Flucht“. Sein jüngstes Projekt ist das Netflix-Historien-Drama „Vikings: Valhalla“, ein Spin-off zur History-Serie „Vikings“, dessen Handlung circa 100 Jahre nach dem Ende des Originals ansetzt. Stuart dürfte entsprechend bereits eine gewisse Erfahrung für historisch angehauchte Abenteuer mitbringen.

Zum Thema: Assassin’s Creed: „Castlevania“-Produzent arbeitet an einer animierten Fernsehserie

Gegenwärtig hat die kommende „Assassin’s Creed“-Live-Action-Serie noch keinen Starttermin auf Netflix. Teil des Deals zwischen dem VoD-Anbieter und Ubisoft sind darüber hinaus Zeichentrick- sowie Anime-Serien, die das aus den Videospielen bekannte Universum erweitern sollen.

Was ist eure Meinung zu Jeb Stuart als Autor der kommenden „Assassin’s Creed“-Serie?

