Assassin’s Creed: Neben Black Flag befindet sich ein weiteres Remake in Arbeit – Gerücht

In den letzten Monaten hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass Ubisoft an einem Remake zu "Assassin's Creed 4: Black Flag" arbeitet. Wie Insider Gaming berichtet, haben wir es hier allerdings nicht mit der einzigen Neuauflage zu tun, die sich derzeit in Entwicklung befindet.

Im letzten Jahr bestätigte Ubisoft, dass das Unternehmen derzeit an mehreren „Assassin’s Creed“-Projekten arbeitet. Darunter dem 2024 erscheinenden „Assassin’s Creed: Red“ oder „Assassin’s Creed: Hexe“, das unbestätigten Berichten zufolge 2026 erscheint.

Darüber hinaus machte in den letzten Monaten immer wieder das Gerücht die Runde, dass wir uns zudem auf ein Remake zu „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ aus dem Jahr 2013 freuen dürfen. Während sich Ubisoft bislang dazu entschied, sich zu den Spekulationen um das Remake von „Black Flag“ nicht zu äußern, legten die Kollegen von Insider Gaming in dieser Woche nach.

In einem Bericht, der sich um „Assassin’s Creed: Infinity“ und die Features beziehungsweise Inhalte des Hubs drehte, ging Insider Gaming auf kommende „Assassin’s Creed“-Titel ein. Den Informationen der Insider zufolge befindet sich darunter ein weiteres Remake, das parallel zu „Black Flag“ entsteht.

Da Insider Gaming bezüglich der besagten Neuauflage nicht näher ins Detail gehen konnte oder wollte, ist allerdings unklar, welcher „Assassin’s Creed“-Titel in Form eines Remakes zurückkehren soll.

Remake zu Black Flag seit September in Entwicklung?

Im Sommer 2022 erreichte uns das Gerücht, dass der erste „Assassin’s Creed“-Titel aus dem Jahr 2007 ein Remake spendiert bekommen könnte. Allerdings wurde es um dieses Thema schnell wieder relativ still. Etwas ergiebiger sind da schon die Spekulationen bezüglich einer Neuauflage von „Assassin’s Creed 4: Black Flag“.

So wies der Lebenslauf eines Lead Artists von Ubisoft Singapur vor wenigen Wochen darauf hin, dass sich Ubisoft im September 2023 dazu entschloss, einen Teil des Entwicklerteams von „Skull and Bones“ abzuziehen und dieses einem neuen Projekt zuzuteilen.

Etwas konkreter wurde der Lebenslauf eines Lead Cinematic Designers, aus dem hervorging, dass Ubisoft Singapur an einem unangekündigten „Assassin’s Creed“-Projekt arbeitet.

Wie Kotaku im Juni 2023 berichtete, fiel die Wahl von Ubisoft bewusst auf die Niederlassung in Singapur. Diese war nämlich maßgeblich für die Wasser- beziehungsweise Meer-Technologie der diversen „Assassin’s Creed“-Titel verantwortlich.

Die besagte Technologie wurde für „Skull and Bones“ noch einmal erweitert und soll ihre Stärken zukünftig offenbar in einem Remake zu „Assassin’s Creed 4: Black Flag“ ausspielen. Zudem wirkte das Studio in der Vergangenheit an diversen „Assassin’s Creed“-Titeln mit. Entsprechende Erfahrungen sind also vorhanden.

Sollten sich die Gerüchte um die Rückkehr von „Black Flag“ bewahrheiten, dann können wir wohl davon ausgehen, dass das Remake für den PC, die PS5 und die Xbox Series X/S erscheint.

