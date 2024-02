Assassin’s Creed Infinity: Insider nennt Details zu den Features, den Inhalten und mehr

Bereits im Sommer 2021 bestätigen die Verantwortlichen von Ubisoft mit „Assassin’s Creed: Infinity“ ein Projekt, das als eine Art Hub für zukünftige „Assassin’s Creed“-Titel fungieren wird. Näher ins Detail ging das Unternehmen bislang allerdings nicht.

Hier springt Insider Gaming in die Bresche und lieferte uns in dieser Woche neue unbestätigte Details. Wie es heißt, wurde Insider Gaming eine Demo gezeigt, die einen ersten Blick auf „Assassin’s Creed: Infinity“ ermöglichte. Laut Insider Gaming wird es möglich sein, sich durch das Hub zu bewegen und einen gewünschten „Assassin’s Creed“-Titel anzusteuern, um diesen anschließend zu starten.

Das Insider Gaming zur Verfügung gestellte Material zeigte zudem, wie der Nutzer innerhalb weniger Sekunden vom „Infinity“-Hub zu „Assassin’s Creed Red“ wechselte. Anstatt das komplette Spiel neu starten zu müssen, konnte er sein Abenteuer genau an dem Punkt fortsetzen, an dem er das letzte Mal in das Hub von „Infinity“ zurückkehrte.

Der Fokus von „Infinity“ liegt Insider Gaming zufolge auf einem Hub, das den Zugang zu allen kommenden „Assassin’s Creed“-Titeln gewährt und zudem eine neue Geschichte in der Moderne erzählt.

Ein Ingame-Shop und regelmäßiger Content-Nachschub

Weiter berichtet Insider-Gaming von einem Ingame-Shop. Dieser trägt den Namen „The Exchange“ und bietet unter anderem regelmäßig wechselnde kosmetische Extras wie zusätzliche Kostüme für die Charaktere. Hinzukommt das „Synchronisation“ genannte Feature. Dieses räumt euch den Zugriff auf die sogenannten „Projekte“ ein.

„Projekte sind Mini-Battle-Pässe mit einer Geschichte dahinter, die Spielern die Möglichkeit bietet, kosmetische Belohnungen zu verdienen. Überall in Infinity werden ständig Projekte hinzugefügt, die sich hauptsächlich auf DLCs und neue Spielveröffentlichungen konzentrieren oder sogar dazu dienen, das Interesse der Spieler aufrechtzuerhalten, wenn es an neuen Inhalten mangelt“, so Insider Gaming weiter.

Die aktuelle Strategie von Ubisoft besagt laut den Insidern, dass alle zwei Jahre ein neuer Hauptableger der „Assassin’s Creed“-Reihe veröffentlicht wird. Während das im feudalen Japan angesiedelte „Assassin’s Creed: Red“ 2024 erscheinen soll, sei „Assassin’s Creed: Hexe“ derzeit für eine Veröffentlichung im Jahr 2026 vorgesehen.

Um die Spielerinnen und Spieler zwischen den Veröffentlichungen der Hauptableger regelmäßig mit neuen Inhalten zu versorgen, plane Ubisoft zudem diverse kleinere Titel. Darunter den Multiplayer-Ableger „Invictus“, den Free2Play-Coop-Titel „Raid“ oder das Remake zu „Assassin’s Creed: Black Flag“, das bereits seit ein paar Monaten durch die Gerüchteküche geistert.

Ubisoft selbst kommentierte die Angaben von Insider Gaming bislang allerdings nicht.

Quelle: Insider Gaming

