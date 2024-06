Lords of the Fallen 2: Neuer Teil angekündigt, aber Fans müssen lange warten

Lords of the Fallen 2:

"Lords of the Fallen 2" ist in trockenen Tüchern. Der neue Teil, der Gerüchten zufolge "Death of the Fallen" heißen wird, wurde zusammen mit einem groben Release-Zeitraum angekündigt. Fans müssen sich in Geduld üben.

Das im vergangenen Jahr veröffentlichte “Lords of the Fallen” kam auf einen respektablen Metascore von 75, der vom User-Score allerdings nicht bestätigt wurde. Auch im PlayStation-Store kamen nur 3,69 von fünf möglichen Sternen zusammen. Dennoch wird es ein “Lords of the Fallen 2” – oder „Death of the Fallen“ – geben.

Die Entwicklung des Sequels erfolgt für PS5, Xbox Series X/S und PC. Allerdings müssen sich Fans noch eine ganze Weile gedulden. In diesem Jahr erscheint “Lords of the Fallen 2” nicht mehr und auch für 2025 ist kein Launch geplant. Irgendwann im Jahr 2026 liegt das Spiel bisherigen Planungen zufolge in den Regalen der Händler.

Ehrgeizigere Gameplay-Optionen für größere Zielgruppe

Während CI Games die Versionen für Konsolen veröffentlichen wird, hat Epic Games die exklusiven Vertriebsrechte für „die gesamte Lebensdauer des Produkts“ auf dem PC erhalten.

Das bedeutet offenbar eine langfristige Exklusivität im Epic Games Store. Jedoch befinden sich beide Parteien noch in Verhandlungen über eine detaillierte Veröffentlichungsvereinbarung. Zu einem späteren Zeitpunkt soll es weitere Informationen dazu geben.

“Lords of the Fallen 2”, vormals als „Projekt 3“ bekannt, soll einem Trademark zufolge auf “ehrgeizigeren Gameplay-Optionen” aufbauen, um eine größere Zielgruppe anzusprechen. Zudem werde es von den wichtigen Erkenntnissen, Erfahrungen und dem Wissen aus der Entwicklung des Vorgängers profitieren.

Der Markenschutz lieferte gleichzeitig einen Hinweis auf den finalen Namen, der „Death of the Fallen“ lauten könnte:

Da das Spiel unter Verwendung der Unreal Engine 5 entsteht, stellt sich die Frage, ob Epic Games über die Veröffentlichung der PC-Version hinaus involviert ist. Auch bleibt abzuwarten, ob “Lords of the Fallen 2” tatsächlich eine Verbindung zu „Death of the Fallen“ hat. Da die restlichen Angaben identisch sind, ist schwer davon auszugehen.

“Lords of the Fallen” erschien im Oktober für PS5, Xbox Series X/S und PC und verkaufte sich in den ersten zehn Tagen eine Million Mal. CI Games versprach nach dem Launch, dass der bis dato erzielte Erfolg nur der Anfang sei.

Mit Updates sollten auf Basis des Community-Feedbacks nachträgliche Verbesserungen vorgenommen werden. Auch in diesem Jahr kam es zu mehreren Veröffentlichungen dieser Art, darunter das „Master of Fate“-Update.

Für Skepsis sorgte später die Ankündigung von Entlassungen. Es folgte allerdings zügig Entwarnung. Der „Lords of the Fallen“-Entwickler Hexworks war nicht betroffen.

