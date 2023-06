PS Plus Extra/Premium im Juli 2023: Mehrere Spiele werden aus den Bibliotheken entfernt

Während die Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium regelmäßig mit neuen Spielen gefüllt werden, kommt es in aller Regelmäßigkeit auch zur Entfernung bestehender Games. Und mittlerweile ist bekannt, welche Titel es im Juli 2023 treffen wird.

Gleich mehrere Spiele der „Bioshock“-Reihe müssen im kommenden Monat weichen. Dazu gehören die Remastered-Versionen der ersten beiden Teile sowie die „Bioshock Infinite: The Complete Collection“. Auch „Borderlands: The Handsome Collection“ verabschiedet sich.

Mit „Stray“ trifft es wiederum ein Spiel, das als Neuveröffentlichung ein Teil von PlayStation Plus wurde, was ein wenig Game Pass-Flair aufkommen ließ. Ebenfalls sind Spiele wie „Marvel’s Avengers“ und „Saints Row: Gat Out of Hell“ bald weg.

Die PS Plus-Spiele werden im Juli entfernt

Die Spiele, die aus PS Plus Extra und Premium entfernt werden, findest ihr im PlayStation Store in der Sammlung „Letzte Chance zu spielen“. Die Entfernung der aufgelisteten Games erfolgt voraussichtlich am 18. Juli 2023. An diesem Tag kommt es zur Freischaltung der nächsten Neuzugänge für die höherpreisigen PS Plus-Stufen.

Neuzugänge im Juli 2023

Auch wenn im Juli 2023 einige Spiele weichen müssen, wird es an Content nicht mangeln. Schon heute Abend werden die Neuzugänge von PS Plus Essential angekündigt. Haltet gegen 17:30 Uhr auf PLAY3.DE die Augen offen. Die Freischaltung erfolgt am 4. Juli gegen 11 Uhr.

Auch die Termine für PS Plus Extra und Premium lassen sich vorhersagen. Am 12. Juli 2023 ist mit der Ankündigung zu rechnen, bevor die Neuzugänge voraussichtlich am 18. Juli 2023 freigeschaltet werden. Entsprechende Meldungen werdet ihr rechtzeitig auf PLAY3.DE vorfinden.

PlayStation Plus, das im vergangenen Jahr in ein dreistufiges Modell umgewandelt wurde, schlägt jährlich mit 59,99 bis 119,99 Euro zu Buche. Informationen zu den Bestandteilen von Essential, Extra und Premium sind auf der offiziellen PlayStation Plus-Seite zusammengefasst.

