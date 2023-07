PS Plus Extra/Premium Juli 2023: Diese Spiele werden morgen entfernt

In monatlichen Abständen werden ausgewählte Titel aus dem Software-Katalog von PlayStation Plus Extra beziehungsweise PlayStation Plus Premium entfernt. Wir verraten euch, welche Spiele am morgigen Dienstag weichen müssen.

In diesem Monat wurden Abonnenten der unterschiedlichen PlayStation Plus-Stufen mit diversen neuen Inhalten versorgt. Beispielsweise erhielten Premium-Abonnenten die Möglichkeit, den von den Striking Distance Studios entwickelten Horror-Titel „The Callisto Protocol“ dank einer Demo ausführlich in Augenschein zu nehmen.

Ebenfalls nicht fehlen durften natürlich die obligatorischen „Gratis“-Titel, die von Abonnenten aller drei PlayStation Plus-Stufen ohne zusätzliche Kosten heruntergeladen werden konnten und so lange nutzbar sind, wie das eigene Abo aktiv ist. In diesem Monat kommen hier Anhänger von Shootern und schaurigen Psycho-Horror-Erfahrung auf ihre Kosten. Mehr erfahrt ihr hier.

Nichts geändert hat sich an der Tatsache, dass in monatlichen Abständen ausgewählte Titel aus den Software-Bibliotheken von PlayStation Plus Extra beziehungsweise PlayStation Plus Premium entfernt werden. Welche Spiele am morgigen Dienstag, den 18. Juli 2023 weichen müssen, verrät euch die folgende Übersicht.

PS Plus Extra/Premium: Diese Titel werden entfernt

Saints Row: Gat Out of Hell

Stray

Rogue Stormers

Marvel’s Avengers

BioShock Remastered

BioShock 2 Remastered

BioShock Infinite Remastered

Borderlands: The Handsome Collection

Fluster Cluck

Raiden V: Director’s Cut

Wie vor wenigen Tagen bestätigt wurde, dürfen sich Abonnenten von PlayStation Plus Extra in diesem Monat über insgesamt 15 Neuzugänge freuen, die am morgigen Dienstag um etwa 11 Uhr unserer Zeit freigeschaltet werden. Zu den Highlights im Monat Juli 2023 gehören der Coop-Hit „It Takes Two“, der von Rebellion entwickelte Open-World-Shooter „Sniper Elite 5“ oder die Zombie-Action „World War Z“.

Exklusiv für Abonnenten der PlayStation Plus-Stufe Premium gesellen sich zudem die Klassiker „Gravity Crash Portable“, „Twisted Metal“ und „Twisted Metal 2“ zum bestehenden Angebot. Abgerundet wird der PS Plus-Monat Juli 2023 von der offiziellen Ankündigung der „kostenlosen“ Essential-Titel für den August 2023, die am 26. Juli 2023 erfolgt.

Die Freischaltung der besagten „Gratis“-Titel erfolgt dann am 1. August 2023.

