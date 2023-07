PS Plus Extra/Premium Juli 2023: Sony enthüllt 18 Neuzugänge für PS4 und PS5

Sony hat mitgeteilt, mit welchen PS Plus-Spielen die Stufen Extra und Premium im laufenden Juli erweitert werden. Mit dabei sind einmal mehr Games für PS4 und PS5, wobei die reinen PS4-Titel dank der Abwärtskompatibilität auch auf der neusten Sony-Konsole in Angriff genommen werden können.

Zu den Highlights des laufenden Monats gehören unter anderem „It Takes Two“, „World War Z“ und „Snowrunner“. Weitere Spiele lassen sich der nachfolgenden Übersicht entnehmen.

PS Plus Extra und Premium im Juli 2023

PS Plus Extra:

It Takes Two | PS4, PS5

Sniper Elite 5 | PS4, PS5

Snowrunner | PS4, PS5

World War Z | PS4, PS5

The Ascent | PS4, PS5

Undertale | PS4

SpongeBob SquarePants: Battle for Bikini Bottom – Rehydrated | PS4

Melty Blood: Type Lumina | PS4

Dysmantle | PS4, PS5

Circus Electrique | PS4

Dynasty Warriors 9 | PS4

Samurai Warriors 5 | PS4

My Little Pony: A Maretime Bay Adventure | PS4, PS5

Fast & Furious: Spy Racers Rise of SH1FT3R | PS4, PS5

Monster Jam Steel Titans | PS4

PS Plus Premium:

Gravity Crash Portable | PS4, PS5

Twisted Metal | PS4, PS5

Twisted Metal 2 | PS4, PS5

Sofort heruntergeladen werden können die Neuzugänge noch nicht. Vielmehr müssen sich Spieler bis zum kommenden Dienstag gedulden. Die Freischaltung erfolgt voraussichtlich gegen 11 Uhr.

Parallel dazu müssen Spieler ab der kommenden Woche auf einige Bestandteile der Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium verzichten. Die nachfolgend verlinkte Meldung liefert Einzelheiten:

Die Spiele für PS Plus Essential stehen schon seit der vergangenen Woche zum Download bereit. Mit dabei sind „Call of Duty: Black Ops Cold War“, „Alan Wake Remastered“ und „Endling Extinction is Forever“.

So geht es im August 2023 weiter

Die Termine für August 2023 lassen sich wie gewohnt voraussagen, da Sony an einem wiederkehrenden Zeitplan festhält. PS Plus-Spiele der Essential-Stufe sind für eine Veröffentlichung am ersten Dienstag eines Monats vorgesehen. Am Mittwoch der Vorwoche kommt es zu deren Ankündigung. Nach den beiden Essential-Wochen sind die Ankündigungen und Freischaltungen der Spiele für Extra und Premium an der Reihe.

Darauf aufbauend ergeben sich die folgenden mutmaßlichen Termine:

Essential-Ankündigung am 26. Juli 2023

Essential-Freischaltung am 1. August 2023

Extra/Premium-Ankündigung am 9. August 2023

Extra/Premium-Freischaltung am 15. August 2023

Spieler, die PlayStation Plus bisher nicht abonniert haben, können es jederzeit nachholen. Jährlich werden abhängig von der gewählten Stufe 59,99, 99,99 oder 119,99 Euro fällig. Auch sind kürzere Laufzeiten möglich, kosten aufs Jahr hochgerechnet allerdings mehr. Weitere Informationen zu PlayStation Plus sind auf der offiziellen Webseite zusammengefasst.

