PS Plus Premium: Neue Spieltestversion bietet eine Stunde Horror

Im PlayStation Store wurde eine neue Spieltestversion freigeschaltet. Damit können Spieler eine Stunde lang in das Debütprojekt von Striking Distance hineinschnuppern.

Zu den Features von PlayStation Plus Premium gehören die Spieltestversionen, die Abonnenten in die Lage versetzen, in ausgesuchte Spiele hineinzuschnuppern. Dabei werden mal mehr und mal weniger Gratis-Stunden geboten.

Nur eine Stunde Spielzeit gewährt die neuste Trial dieser Art. Damit können sich Spieler, die bisher nicht mit „The Callisto Protocol“ in Berührung kamen, in den Horror-Shooter stürzen und erfahren, was den Protagonisten Jacob Lee erwartet, während er sich durch die Gefahren des galaktischen Gefängnisses auf dem jovianischen Mond Callisto schlägt.

Heruntergeladen werden kann die Spieltestversion von „The Callisto Protocol“ direkt aus dem PlayStation Store.

Bei Amazon momentan im Angebot

Nach dem Ende der Spieltestversion können sich Spieler im PlayStation Store direkt für den Kauf des Titels entscheiden. Empfehlenswert ist dieser aktuell aber nicht, da „The Callisto Protocol“ derzeit mit dem Standardpreis von 69,99 Euro gelistet ist. Bis gestern waren im Rahmen eines Sales nur 34,99 Euro fällig. Es ist davon auszugehen, dass weitere Angebote dieser Art folgen werden.

Noch günstiger kommen Spieler aktuell bei Amazon davon. „The Callisto Protocol“ wird dort in der Day One-Edition für 25,63 Euro* gelistet.

Die Trial könnte noch einmal behilflich sein, die Verkäufe weiter anzukurbeln. Das Debüt von Striking Distance hat Berichten zufolge seine Verkaufsziele nach der Veröffentlichung im letzten Jahr nicht erreicht, was die Investoren des Publishers Krafton dazu veranlasste, ihre Kursziele zu senken.

Nicht unbedingt verkaufsfördernd war der Metascore von nur 69. Ähnlich wurde „The Callisto Protocol“ von den Spielern eingestuft.

Weitere Trials im PlayStation Store

Die neue Spieltestversion für Abonnenten von PlayStation Plus Premium gesellt sich zu einer Auswahl weiterer Schnupperfassungen, die mal kürzer und mal länger sind. Einige Beispiele haben wir nachfolgend aufgelistet.

Auch die neuen „Gratis-Spiele“ der Essential-Stufe stehen seit dieser Woche zum Download bereit. Einmal mehr wurden drei Games für PS4 und PS5 freigeschaltet. Eine Übersicht findet ihr hier.

Die Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium werden voraussichtlich am kommenden Mittwoch enthüllt und am Dienstag der nachfolgenden Woche freigeschaltet.

PlayStation Plus kann für einen Betrag von 59,99 Euro ein Jahr lang in der Essential-Stufe abonniert werden. Wer mehr möchte, greift zu Extra oder Premium. Hier werden 99,99 bzw. 119,99 Euro fällig. Eine Übersicht über die einzelnen Features, darunter die Spieltestversionen, findet sich auf der offiziellen PlayStation-Webseite.

