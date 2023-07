PS Plus Extra & Premium: Juli 2023-Neuzugänge zum Download bereit

Nachdem die PS Plus-Neuzugänge für Extra und Premium in der vergangenen Woche offiziell angekündigt wurden, kam es heute zur Freischaltung der Juli-Spiele. Sie können ab sofort aus dem PlayStation Store geladen werden.

Mit dabei sind diesmal einige bekannte und erfolgreiche Games, darunter der Koop-Hit „It Takes Two“. Ebenfalls kommen Spieler in den Genuss des Shooters „Sniper Elite 5“ und des Offroad-Abenteuers „Snowrunner“.

PS Plus Extra und Premium im Juli 2023

PS Plus Extra:

PS Plus Premium:

Die Spiele für PS Plus Extra und Premium können uneingeschränkt genutzt werden, solange sie in der jeweiligen Bibliothek verweilen. Werden sie entfernt, erlischt auch der Anspruch.

Das gilt beispielsweise für die Spiele, die heute aus den Bibliotheken von PS Plus Extra und Premium entfernt wurden. Angekündigt wurde der Weggang schon im vergangenen Monat:

Related Posts

Die PS Plus-Spiele der Essential-Stufe wurden vor zwei Wochen freigeschaltet. Mit dabei sind „Call of Duty Black Ops Cold War“, „Alan Wake Remastered“ und „Endling Extinction is Forever“. Sie können dauerhaft genutzt werden, nachdem sie in die persönliche Bibliothek gepackt wurden.

So geht es im August 2023 weiter

Auch die Termine für PS Plus im August 2023 können vorhergesagt werden, da die Ankündigungen und Freischaltungen in der Regel nach dem gleichen Muster erfolgen. Die Freischaltung der Essential-Games erfolgt am ersten Dienstag des Monats. In der Vorwoche ist deren Ankündigung an der Reihe. Nach den zwei Essential-Wochen geht es mit Extra und Premium weiter. Darauf aufbauend ergeben sich die folgenden Termine:

Essential-Ankündigung am 26. Juli 2023

Essential-Freischaltung am 1. August 2023

Extra/Premium-Ankündigung am 9. August 2023

Extra/Premium-Freischaltung am 15. August 2023

Das könnte euch ebenfalls zu PlayStation Plus interessieren:

Für Spieler, die PlayStation Plus noch nicht abonniert haben, aber an diesem Umstand etwas ändern möchten: Der Dienst schlägt jährlich mit 59,99 bis 119,99 Euro zu Buche, abhängig davon, welche Stufe abonniert wird. Einzelheiten zu den jeweiligen Bestandteilen hält Sony auf der offiziellen PlayStation Plus-Seite bereit.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren