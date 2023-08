PS5: Sony enthüllt neue Auslieferungszahl

Nach zwei holprigen Jahren, in denen die PS5 aufgrund der Auswirkungen der COVID-19-Pandemie mit massiven Lieferschwierigkeiten zu kämpfen hatte, konnte Sony den Absatz aufgrund der verbesserten Liefersituation spürbar ankurbeln. Das spiegelt sich in den Auslieferungszahlen wider.

So berichten die Japaner im Geschäftsbericht für das am 30. Juni 2023 beendete Quartal, dass die PS5 weltweit 41,7 Millionen Mal ausgeliefert wurde. In den drei Monaten bis zum 30. Juni 2023 wurden insgesamt 3,3 Millionen PlayStation 5-Einheiten in den Handel gebracht. Es sind 0,9 Millionen Exemplare mehr als im gleichen Zeitraum des vorherigen Geschäftsjahres.

Im nächsten Geschäftsbericht könnte die Zahl noch einmal ansteigen. In den vergangenen Wochen fanden in mehreren Ländern, darunter auch Deutschland, besondere Preisaktionen statt, die den für die PS5 zu zahlenden Betrag um bis zu 100 Euro senkten. Damit bereitet sich Sony mutmaßlich auf die Markteinführung eines neuen PS5-Modells vor.

Zahl der aktiven PSN-Nutzer und Spieleverkäufe

Die Zahl der monatlich aktiven Nutzer des PlayStation Networks lag am 30. Juni 2023 bei 108 Millionen und damit um fünf Millionen höher als im gleichen Zeitraum des vorangegangenen Geschäftsjahres, in dem es 103 Millionen aktive Nutzer waren.

Ebenfalls gab Sony Zahlen zu den Spielverkäufen heraus. Games für die PS4 und PS5 wurden in den drei Monaten bis zum 30. Juni 2023 insgesamt 56,5 Millionen Mal verkauft. Es entspricht einem Anstieg von 9,3 Millionen gegenüber den 47,2 Millionen verkauften Exemplaren im Vorjahreszeitraum.

6,6 Millionen dieser Spiele waren First-Party-Titel. Es entspricht der Menge, die im gleichen Zeitraum des vorherigen Geschäftsjahres verkauft wurde. 72 Prozent der Software-Verkäufe waren digitale Downloads, was einem Rückgang von sieben Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.

Wie steht es um PlayStation Plus? Hier ist anzumerken, dass Sony die Zahl der PlayStation Plus-Abonnenten stets zum Ende eines jeden Quartals herausgab, was in der heutigen Bekanntgabe der Finanzergebnisse nicht der Fall ist. Die Gründe können nur gemutmaßt werden.

Weitere Meldungen rund um Sony:

Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, könnte im laufenden Quartal ein neues Modell der PS5 auf den Markt gebracht werden, das die Finanzergebnisse bis Ende September 2023 noch einmal auf den Kopf stellen dürfte. Bisher verzichtete Sony allerdings auf die Ankündigung.

