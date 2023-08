PS5: DualSense, Cover, Ladestation und mehr im Sale

Im Zuge der Sommerangebote kann der DualSense-Controller der PS5 bei PlayStation Direct deutlich günstiger gekauft werden. Statt der üblichen 70 bis 75 Euro müssen Kunden im Zuge der Aktion nur 49,99 Euro bezahlen.

Das Angebot gilt nicht nur für den weißen Standard-Controller der PS5. Auch die anderen Farben wurden im Preis gesenkt. Genannt werden können unter anderem die blauen, schwarzen und roten Versionen als auch die Camouflage Edition.

DualSense bei PlayStation Direct im Angebot

Auf den nachfolgend verlinkten Produktseiten könnt ihr euch durch die Farbpalette klicken.

Spieler, die den PS5-Controller im exklusiven Design von LeBron James oder „God of War: Ragnarök“ haben möchten, zahlen weiterhin den vollen Preis. Gleiches gilt für den limitieren „Spider-Man“-Controller, der am 1. September 2023 erscheinen wird und weiterhin vorbestellt werden kann. Auch der Edge-Controller wird bei PlayStation Direct zum herkömmlichen Preis verkauft.

Weitere Produkte im Sale

Zeitlich ist die neue DualSense-Aktion nicht unbegrenzt. Sie läuft bis zum 19. August 2023. Danach werden die gewohnten Beträge wieder fällig. Im selben Zeitraum sind auch andere Zubehörprodukte im Angebot, darunter das Pulse 3D-Headset, die DualSense-Ladestation, die PS5-Kamera und weitere Produkte. Gleiches gilt für die PS5-Cover.

Die komplette Übersicht über die Sommerangebote bei PlayStation Direct, die auch Videospiele auf Disk umfassen, findet ihr hier. Unter anderem sind „God of War Ragnarök“, „The Last of Us Part 1“, „Spider-Man Miles Morales“ dabei.

Weitere Meldungen zum Thema:

Auch die PS5 kann noch wenige Stunden zum reduzierten Preis von 474,99 Euro gekauft werden. Die Aktion bei PlayStation Direct endet schon heute um 22:49 Uhr.

Weitere Meldungen zu PlayStation Direct.

