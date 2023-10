PS Plus Extra/Premium: Last-Minute-Chance für 16 wegfallende Spiele im Oktober

PS Plus Extra/Premium:

Für Spieler, die sich mit den im Oktober wegfallenden PS Plus Extra- und Premium-Games beschäftigen möchten, wird die Zeit zunehmend knapp. In rund zwei Wochen werden 16 Titel aus den Bibliotheken genommen. Wir haben nochmals eine Zusammenfassung für euch.

Die Bibliotheken von PlayStation Plus werden jeden Monat mit neuen Spielen erweitert. Allerdings ist es keine Einbahnstraße. Während die Neuzugänge der Essential-Stufe lediglich in die persönliche Bibliothek gepackt werden müssen und danach dauerhaft gespielt werden können, nimmt Sony mit der Einführung neuer Spiele für PS Plus Extra und Premium regelmäßig andere Titel aus dem Angebot.

Im Oktober trifft es nicht weniger als 16 Games, mit denen sich PlayStation Plus-User somit nur noch rund zwei Wochen beschäftigen können, ohne die Spiele kaufen zu müssen. Bestätigt wurden die Weggänge bereits während der Freischaltung der PS Plus Extra- und Premium-Games für September 2023.

Far Cry 5, The Quarry, Yakuza 3 bis 5 und mehr

Zu den wegfallenden Spielen gehört “Far Cry 5”, das im März 2018 auf den Markt kam und mit einem Metascore von 81 punkten konnte. Der Titel spielt in der fiktiven Region Hope County in Montana, wo Spieler als Mitglied des Sheriff-Büros gegen eine fanatische religiöse Sekte kämpfen.

Fans der Reihe benötigen im Schnitt 18 Stunden, um sich grundlegend durch “Far Cry 5” zu arbeiten. Werden auch die Nebenaktivitäten mitgenommen, können es um die 30 Stunden sein, sodass Spieler, die den Shooter quasi Last-Minute nachholen möchten, bis zum Wegfall des Spiels aus der PS Plus Extra-Bibliothek noch ein straffes Programm vor sich haben.

Doch auch der Kauf ist nicht allzu teuer. Im PlayStation Store sinkt der Preis von “Far Cry 5” alle paar Wochen auf 10,49 Euro – so auch in einem aktuellen Sale.

Ebenfalls fällt mit der Einführung der neuen PS Plus Extra- und Premium-Spiele “Far Cry 4” aus der Extra-Bibliothek. Hier sind es im Schnitt 17 Stunden für die Hauptkampagne.

Ein weiteres Spiel, auf das PlayStation Plus-Spieler ab dem 17. Oktober 2023 verzichten müssen, ist “The Quarry”. Der Titel kam auf der PS5 auf einen Metascore von 74 und kann in etwa neun Stunden durchgespielt werden.

Bei „The Quarry“ handelt es sich um ein Teenie-Horror-Erlebnis, bei dem eingeladene Spieler mitentscheiden können, wie sich die Handlung entwickeln soll. Im PlayStation Store kann “The Quarry” im Rahmen von Sales regelmäßig für weniger als 25 Euro gekauft werden.

“Inside”, “Limbo” und “The Medium” trifft es im Oktober gleichermaßen wie “Naruto To Boruto: Shinobi Strikers” und “The Crew”. Beim zuletzt genannten Rennspiel liegt der Fokus mittlerweile ohnehin auf dem neuen Teil “The Crew Motorfest”. Nachfolgend sind alle wegfallenden Spiele aufgelistet:

Diese Spiele verlassen PS Plus Extra und Premium am 17. Oktober 2023:

The Quarry

Far Cry 4

Far Cry 5

The Medium

Inside

Limbo

Yakuza 3 Remastered (Premium)

Yakuza 4 Remastered (Premium)

Yakuza 5 Remastered (Premium)

The Crew

Naruto To Boruto: Shinobi Strikers

Clouds & Sheeps 2

Astebreed

TorqueL

Gal*Gunvolt Burst

Goosebumps: The Game

So geht es mit PlayStation Plus im Oktober weiter

Bevor die genannten PS Plus-Spiele aus den Bibliotheken genommen werden, gibt es andere Termine. Denn zunächst werden die PS Plus-Spiele der Essential-Stufe freigeschaltet. Deren Ankündigung erfolgte bereits am vergangenen Mittwoch.

Mit der Bereitstellung ist am morgigen 3. Oktober 2023 gegen 11 Uhr zu rechnen. Wir werden gesondert darauf aufmerksam machen.

Eine Woche später, voraussichtlich am 11. Oktober 2023 gegen 17:30 Uhr, kommt es zur Ankündigung der Neuaufnahmen für PS Plus Extra und Premium. Die Freischaltung ist – sofern Sony nicht vom gewohnten Plan abweicht – für den 17. Oktober 2023 im Laufe des Vormittags vorgesehen.

PlayStation Plus ist ein Abonnement-Dienst von Sony, der eine Reihe von Features umfasst und sich aus drei Stufen zusammensetzt, die bis zu 151,99 Euro pro Jahr kosten. Für diesen Preis erhalten Abonnenten alle Premium-Vorteile samt Streaming und Spieltestversionen.

Den Einstieg bildet zum Preis von 71,99 Euro pro Jahr die Grundstufe Essential mit monatlichen Spielen, Online-Multiplayer, Cloud-Speicher und weiteren Features. Einzelheiten zu allen Stufen sind auf der offiziellen PlayStation-Seite zusammengefasst.

