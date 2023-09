PS Plus Extra/Premium: September-Neuzugänge zum Download bereit

PS Plus Extra/Premium:

Heute wurden die Neuzugänge der Extra- und Premium-Stufen von PlayStation Plus freigeschaltet und stehen somit zum Gratis-Download bereit. Die vollständige Übersicht über die Neuzugänge zeigt, was die Spieler erwartet.

Nachdem die PS Plus-Spiele der Essential-Stufe seit zwei Wochen zum Download bereitstehen, folgten heute die Neuzugänge für Extra und Premium.

Angekündigt wurden die neuen “Gratis-Games” bereits am vergangenen Mittwoch. Mit dabei sind unter anderem fünf Spiele der “Star Ocean”-Reihe, darunter drei Games für die Premium-Bibliothek.

Erwähnenswert sind außerdem Spiele wie “This War of Mine: Final Cut”, “Sniper Ghost Warrior Contracts 2” und “NieR Replicant”. Die vollständige Übersicht listet alle neuen Spiele auf.

PS Plus Extra und Premium im September 2023

Diese Spiele können PS Plus-Abonnenten ab der entsprechenden Stufe seit heute ohne Zusatzkosten herunterladen:

PS Plus Extra:

NieR Replicant ver.1.22474487139… | PS4

13 Sentinels: Aegis Rim | PS4

Sid Meier’s Civilization VI | PS4

Star Ocean The Divine Force | PS4, PS5

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 | PS4, PS5

Odin Sphere Leifthrasir | PS4

Unpacking | PS4, PS5

Planet Coaster: Console Edition | PS4, PS5

This War of Mine: Final Cut | PS5

Cloudpunk | PS4, PS5

Contra: Rogue Corps | PS4

Tails Noir | PS4, PS5

Call of the Sea | PS4, PS5

West of Dead | PS4

Star Ocean: Integrity and Faithlessness | PS4

PAW Patrol The Movie: Adventure City Calls | PS4, PS5

PS Plus Premium:

Star Ocean First Departure R | PS4

Star Ocean: Till the End of Time | PS4

Star Ocean: The Last Hope – 4K & FHD Remaster | PS4

Dragon’s Crown Pro | PS4

Die PlayStation Plus-Neuzugänge können uneingeschränkt gespielt werden, solange sie sich in der Bibliothek befinden. Jeden Monat werden einige Bestandteile entfernt – so auch im September.

Weiter geht es mit PS Plus im Oktober

Mit den Neuzugängen für September wird der PS Plus-Monat beendet und die Augen können auf Oktober gerichtet werden. Die Termine lassen sich voraussagen.

Wie gewohnt gilt, dass PS Plus-Spiele der Essential-Stufe jeden ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet werden. Die Ankündigung dieser Games erfolgt am vorhergehenden Mittwoch. In den darauffolgenden zwei Wochen wird ein ähnliches Verfahren angewendet, um die Extra- und Premium-Spiele anzukündigen und freizuschalten.

Darauf aufbauend können die folgenden Termine im Kalender markiert werden:

Essential-Ankündigung am 27. September

Essential-Freischaltung am 3. Oktober

Extra/Premium-Ankündigung am 11. Oktober

Extra/Premium-Freischaltung am 17. Oktober

Künftig teurer: Neue Jahrespreise für Essential, Extra und Premium

PlayStation Plus ist ein kostenpflichtiger Abonnementdienst für PlayStation-Konsolen, der den Spielern Zugang zu exklusiven Inhalten und Funktionen bietet. Dazu gehören unter anderem monatliche Spiele ohne Zusatzkosten, der Zugriff auf Online-Multiplayer-Modi sowie der Cloud-Speicherplatz zum Speichern von Spielständen, um nur einige Beispiele zu nennen.

Das Abonnement kann monatlich, vierteljährlich oder jährlich gebucht werden, wobei die Jahrespreise kürzlich einem Upgrade unterzogen wurden. So fallen Kosten in Höhe von 71,99 Euro (Essential), 125,99 Euro (Extra) oder sogar 151,99 Euro (Premium) an.

Für weitere Informationen rund um PlayStation Plus und zu den Preisoptionen lohnt ein Blick auf die offizielle Webseite des Anbieters.

Weitere Meldungen zu Playstation Plus.

Diese News im PlayStation Forum diskutieren