PS Plus Essential: September-Spiele für PS4 und PS5 freigeschaltet

Die PS Plus Essential-Spiele für September wurden freigeschaltet und stehen zum Download bereit. Einmal mehr kamen drei Neuzugänge für PS4 und PS5 hinzu, allerdings mit recht niedrigen Metacritic-Werten.

Besitzer einer PlayStation Plus-Mitgliedschaft können ab sofort drei weitere Spiele in ihre Bibliothek packen. Denn die September-Neuzugänge für PS Plus Essential, von denen auch Abonnenten der Stufen Extra und Premium profitieren, wurden freigeschaltet.

Die Auswahl im September ist allerdings weniger beeindruckend, zumindest ausgehend von den jeweiligen Metascores. Immerhin wurde „Saints Row“ nach dem Launch mit einigen Updates verbessert, sodass der ursprüngliche Testschnitt nicht mehr den aktuellen Zustand widerspiegelt. Doch auch die anderen Neuzugänge konnten weder Presse noch Spieler allzu sehr beeindrucken.

PS Plus im September 2023

Saints Row – PS4, PS5

Veröffentlichung im August 2022

Metascore: 61

User-Score: 2.9

Preis im PlayStation Store: 69,99 Euro

Black Desert: Traveler Edition

Veröffentlichung am 22. August 2019

Metascore: 61

User-Score: 3.8

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Generation Zero

Veröffentlichung am 26. März 2019

Metascore: 45

User-Score: 5.9

Preis im PlayStation Store: 29,99 Euro

Wie gewohnt gilt: Sobald die PS Plus Essential-Spiele in die persönliche Bibliothek gepackt wurden, können sie dauerhaft genutzt werden. Möglich ist das sowohl auf der Konsole als auch im verlinkten Web-Store.

PS Plus Extra und Premium

Falls die heutigen PS Plus Essential-Spiele nicht auf euer Interesse stoßen: Der September hat noch mehr zu bieten. Denn auch die Ankündigungen und Freischaltungen für PS Plus Extra und Premium stehen bevor.

Die Termine lassen sich vorhersagen, da Sony meist an einem bestimmten Muster festhält. Entsprechend dürfen die folgenden Tage rot im Kalender markiert werden:

Extra/Premium-Ankündigung: 13. September 2023

Extra/Premium-Freischaltung: 19. September 2023

Während die Ankündigung am genannten Termin gegen 17:30 Uhr erfolgen wird, werden die Spiele am Freischalttag im Laufe des Vormittags zur Verfügung stehen.

Im September werden zudem einige Spiele aus den Bibliotheken von Extra und Premium genommen. Eine Auflistung der Weggänge liefert diese Meldung.

PlayStation Plus wird teurer

Zusammen mit der Ankündigung der neusten Essential-Spiele gab Sony ebenfalls bekannt, dass PlayStation Plus teurer wird – und zwar auf bis zu 151,99 Euro pro Jahr. Für diesen Betrag kann PS Plus Premium bestellt werden. Die Jahresmitgliedschaft bei Extra kostet fortan 125,99 Euro. Essential gibt es für 71,99 Euro. Die Preiserhöhung greift ab morgen.

Das heißt, Spieler haben nur noch wenige Stunden die Gelegenheit, ihre Mitgliedschaft zum bisherigen Preis zu verlängern. Möglich ist das unter anderem bei Amazon oder direkt im PlayStation Store.

PlayStation Plus wird seit 2022 in drei Stufen angeboten, die einen unterschiedlichen Feature-Umfang haben. Den Zugriff auf den Spielekatalog gibt es zum Beispiel nur ab der Extra-Stufe. Das Cloud-Streaming und die Testversionen sind den Premium-Abonnenten vorbehalten. Ausführliche Informationen zu PlayStation Plus hält Sony auf dieser Webseite bereit.

