PlayStation Plus Extra/Premium: Diese Spiele werden im September entfernt

Im Laufe des heutigen Vormittags wurden die PlayStation Plus Extra- und PlayStation Plus Premium-Neuzugänge für den Monat August 2023 freigeschaltet – darunter „Lost Judgment“, die „Two Point Hospital: Jumbo Edition“ oder das Remake zu „Destroy all Humans 2“.

Ergänzend dazu lässt sich den jeweiligen Produkteinträgen im PlayStation Store entnehmen, welche Titel im nächsten Monat aus dem Software-Katalog von PlayStation Plus Extra beziehungsweise PlayStation Plus Premium entfernt werden.

Den Anfang macht Ubisofts Sport-Titel „Steep“, der bereits am Donnerstag, den 31. August 2023 entfernt wird. Darüber hinaus werden die folgenden Titel nur noch bis zum 19. September 2023 um 11 Uhr unserer Zeit verfügbar sein.

Möchtet ihr die betroffenen Spiele noch abschließen, solltet ihr euch also nicht mehr allzu viel Zeit lassen.

Diese Spiele werden am 19. September 2023 entfernt

Steep (31. August 2023)

Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands – Standard Edition

Watch Dogs

Watch Dogs 2

Death end re;Quest 2

Deathloop

Chicory: A Colorful Tale

Through the Darkest of Times

Nidhogg 2

Welche Spiele im September den Weg in den PlayStation Plus-Dienst finden werden, erfahren wir im Laufe der nächsten Wochen. So werden die Neuzugänge für alle Essential-Abonnenten am 30. August vorgestellt und am 5. September 2023 zur Verfügung gestellt. Weiter geht es mit der Ankündigung der neuen Extra- und Premium-Titel, die am 13. September enthüllt und am 19. September 2023 freigeschaltet werden.

Der PlayStation Plus-Dienst steht in drei unterschiedlichen Stufen zur Verfügung. Die Essential-Stufe ersetzte den bisherigen PlayStation Plus-Dienst und ist zum Preis von 59,99 Euro jährlich erhältlich. Hinzukommen die beiden Stufen Extra (99,99 Euro) beziehungsweise Premium (119,99 Euro), die weitere Vorzüge wie den Zugriff auf eine umfangreiche Software-Bibliothek von PS4- und PS5-Titeln oder ausgewählten PlayStation-Klassikern umfassen.

Alle weiteren Details und Preise zu den drei unterschiedlichen PlayStation Plus-Stufen wurden auf der offiziellen Website für alle interessierten Spielerinnen und Spieler zusammengefasst.

