PS Plus Extra und Premium: August-Neuzugänge zum Download bereit

PS Plus Extra und Premium:

Sony hat die August-Neuzugänge für PS Plus Extra und Premium freigeschaltet. Mehrere Titel kamen in die Bibliotheken hinzu, darunter "Lost Judgment" und "Dreams".

PlayStation Plus-Inhaber können ab sofort weitere Spiele herunterladen. Dazu gehören zahlreiche Games, die in die Extra-Stufe aufgenommen wurden, und neue Klassiker für die Premium-Bibliothek.

Mit dabei sind diesmal Spiele wie „Lost Judgment“, „Dreams“, „Destroy All Humans 2 Reprobed“ und „MediEvil: Resurrection“. Ebenfalls können sich Abonnenten mit dem Addon „Destiny 2: The Witch Queen“ beschäftigen.

PS Plus Extra und Premium im August

PS Plus Extra-Bibliothek:

Sea of Stars | PS4, PS5 – ab 29. August

Moving Out 2 | PS4, PS5

Destiny 2: The Witch Queen | PS4, PS5 – Addon

Lost Judgment | PS4, PS5

Destroy All Humans 2 Reprobed | PS4, PS5

Two Point Hospital: Jumbo Edition | PS4

Source of Madness | PS4, PS5

Cursed to Golf | PS4, PS5

Dreams | PS4

PJ Masks: Heroes of the Night | PS4, PS5

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures | PS4, PS5

Lawn Mowing Simulator: Landmark Edition | PS4, PS5

Spellforce III Reforced | PS4

Midnight Fight Express | PS4

PS Plus Premium-Bibliothek:

MediEvil: Resurrection | PS4, PS5

Ape Escape: On the Loose | PS4, PS5

Pursuit Force: Extreme Justice | PS4, PS5

Nach dem Download dürfen die Spiele uneingeschränkt genutzt werden, solange sie in den Bibliotheken von Extra und Premium verweilen. Dauerhaft sind viele Games nicht enthalten. Auch heute wurden einige Titel entfernt. Die entsprechende Übersicht haben wir nachfolgend verlinkt:

Schon vor zwei Wochen wurden die für diesen Monat angedachten PS Plus-Spiele der Essential-Stufe freigeschaltet. Hier gilt: Werden sie vor dem Austausch durch die September-Spiele in Anspruch genommen, kann ein dauerhafter Zugriff erfolgen.

PS Plus im September 2023

Während der PS Plus-Monat August mit der Freischaltung der Neuzugänge für Extra und Premium abgeschlossen ist, kann bereits ein Blick auf den kommenden Monat geworfen werden. Denn die Termine lassen sich voraussagen.

PS Plus-Spiele der Essential-Stufe werden am ersten Dienstag eines Monats freigeschaltet und am Mittwoch der Vorwoche angekündigt. Nach diesen zwei Wochen sind Extra und Premium an der Reihe. Daraus ergeben sich die folgenden mutmaßlichen Termine:

Essential-Ankündigung: 30. August 2023

Essential-Freischaltung: 5. September 2023

Extra/Premium-Ankündigung: 13. September 2023

Extra/Premium-Freischaltung: 19. September 2023

PlayStation Plus kann in den drei Stufen Essential, Extra und Premium abonniert werden. Sie kosten zwischen 59,99 und 119,99 Euro. Einzelheiten zu den Stufen und Bestellmöglichkeiten findet ihr auf der offiziellen PlayStation Plus-Seite.

