PlayStation Plus: Ein echter Sparfuchs – Spieler aus Türkei abonniert bis 2050

Wenn das PlayStation-Plus-Abo mal im Angebot ist, decken sich viele Spieler gleich für die nächsten ein, zwei Jahre ein. Einem türkischen Gamer ist das aber bei Weitem nicht genug: Seine Deluxe-Mitgliedschaft hat er bis zum Jahr 2050 verlängert, um vermutlich zukünftigen Preiserhöhungen aus dem Weg zu gehen. Der aktuelle Währungskurs dürfte dabei ebenfalls eine Rolle gespielt haben.

Falls euch die Stufe „Deluxe“ nichts sagt: Es handelt sich um eine vierte Abo-Stufe, die in Deutschland nicht verfügbar ist. Nur in Ländern ohne Cloud-Streaming bietet Sony diese Variante an.

418 Euro für fast drei Jahrzehnte

Umgerechnet hat der thematisierte Sparfuchs nur rund 418 Euro bezahlt. Beim aktuellen Standardpreis im PS Store (59,99 Euro) würdet ihr für diesen Betrag gerade einmal sieben Jahre bekommen. Der User hat also ordentlich Geld gespart und muss sich die nächsten 27 Jahre keine Gedanken um seine Plus-Aktivitäten machen.

Ob es Sinn macht, so weit vorauszudenken? Eher weniger. Schließlich sind die Plus-Mitgliedschaften in regelmäßigen Abständen zum reduzierten Preis verfügbar. Und es stellt sich die Frage, ob es PlayStation Plus im Jahr 2050 überhaupt noch geben wird. Ob der Nutzer in diesem Fall sein Geld zurückbekommen würde, ist unklar. Sony bietet nämlich keine Garantie dafür, das Geld im Falle einer Schließung zurückzuzahlen.

