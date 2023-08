PlayStation Plus Extra & Premium: Erinnerung – Diese Spiele werden nächste Woche entfernt

In dieser Woche stellte Sony Interactive Entertainment die Titel vor, mit denen die Software-Bibliotheken von PlayStation Plus Extra und Premium in der nächsten Woche versorgt werden.

Hierbei haben wir es mit insgesamt 17 Neuzugängen zu tun, die ab dem kommenden Dienstag, den 15. August 2023 zum Download zur Verfügung stehen. An dieser Stelle sei noch einmal daran erinnert, dass am gleichen Tag auch zehn Spiele entfernt werden.

Wer einen der Titel noch abschließen möchte, sollte sich in den kommenden Tagen also sputen. Entfernt werden unter anderem der beliebte Loot-Shooter „Borderlands 3“ sowie drei „Yakuza“-Abenteuer.

Anbei die Übersicht über die am Spiele, die am 15. August 2023 den Neuzugängen von PlayStation Plus Extra und PlayStation Plus Premium weichen müssen.

Diese Titel werden am 15. August 2023 entfernt

Borderlands 3 (PS5, PS4)

Nidhogg (PS4)

DCL – The Game (PS4)

Yakuza 0 (PS4)

Yakuza Kiwami (PS4)

Yakuza Kiwami 2 (PS4)

GRIP (PS4)

The Crew 2 (PS4)

8-Bit Armies (PS4)

Carmageddon: Max Damage (PS4)

Bereits am 1. August 2023 wurden die Neuzugänge von PlayStation Plus Essential freigeschaltet, die im Gegensatz zu ihren Extra- und Premium-Pendants nach dem Abrufen dauerhaft in eurer Software-Bibliothek verweilen und so lange gespielt werden können, wie euer PlayStation Plus-Abo aktiv ist.

Neben den PlayStation-Klassikern der Abwärtskompatibilität bekommen Abonnenten von PlayStation Plus Premium auf absehbare Zeit ein weiteres exklusives Feature spendiert. Die Rede ist von einem Cloud-Gaming-Service für PlayStation 5-Titel. Wie ausgewählte Nutzer auf Plattformen wie Twitter oder Resetera berichteten, startete Sony Interactive Entertainment kürzlich einen Test, zu dem die Nutzer eingeladen wurden.

Weiter hieß es, dass die PlayStation 5-Titel in den Auflösungen 720p, 1080p, 1440p und sogar 4K gestreamt werden können. Während Sony Interactive Entertainment bisher nicht verriet, wann mit dem offiziellen Start des Streaming-Dienstes zu rechnen ist, berichtete der bekannte Leaker und Industrie-Insider Tom Henderson in dieser Woche, dass der Launch des Angebots im laufenden Geschäftsjahr 2023/2024 (1. April 2023 – 31. März 2024) erfolgen soll.

