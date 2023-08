PS5-Cloud-Streaming: Insider liefert technische Details und Release-Zeitraum

Nachdem Sony im Juni bekannt gab, dass PlayStation Plus Premium um das Cloud-Streaming von PS5-Spielen erweitert wird, folgte in dieser Woche der Start von User-Tests, für die zunächst eine Einladung erforderlich ist.

Gleichzeitig möchte der in der Regel gut informierte Insider Tom Henderson technische Details zur Technologie, auf der das PS5-Streaming aufbaut, erfahren haben.

Die neue Streaming-Architektur mit dem internen Namen Project Cronos zielt laut seiner Aussage darauf ab, „ein robustes PS5-Streaming-Erlebnis zu schaffen, das einen großen Schritt nach vorne für das Wachstum des Unternehmens auf dem ständig wachsenden Markt darstellt“.

Sony erklärte bereits, dass das Unternehmen aggressive Cloud-Gaming-Pläne verfolgt, was vermuten lässt, dass das Streaming von PS5-Spielen über PS Plus Premium, das zunächst nur auf der PS5 genutzt werden kann, als eine Art Testballon dient.

Längere Entwicklungszeit war nötig

Laut Henderson wird davon ausgegangen, dass die Entwicklung von Cronos vor fünf Jahren begann und aufgrund der Komplexität der SSD eine längere Zeit benötigte. Demnach stellte die schnelle SSD eine neue Herausforderung dar, die es schwierig machte, die erforderliche Infrastruktur mit der aktuellen Technologie auf dem Markt zu entwickeln, wobei Henderson in dieser Hinsicht auf die Funktionalität und Latenzzeit verweist.

„Das bedeutete, dass Sony im Rahmen der Future Technology Group eine völlig neue Netzwerkspeicherlösung auf der Basis von PCIe (NTB) entwickelte, die NTB und die E/A-Coprozessoren der PS5 nutzt“, so der Insider.

Das Endprodukt sei ein kundenspezifischer Speicherserver mit dem Codenamen „Kura“, der laut Henderson bis zu 5 GB/s mit einer Latenzzeit von weniger als einer Millisekunde liest.

Auch hat der Insider eine Prognose für die Einführung des PS5-Cloud-Streamings parat. Sie soll in 28 Rechenzentren in 15 Großstädten erfolgen. Geplant sei es, die Funktion im Geschäftsjahr 2023, das von April 2023 bis März 2024 läuft, vollständig zu starten.

Zunächst wurde die neue PS5-Cloud-Funktion für Inhaber einer PS Plus-Premium-Mitgliedschaft angekündigt. Sie unterstützt ausgesuchte PS5-Titel aus dem PS Plus-Katalog, Trials, aber auch Spiele, die Nutzer besitzen.

„Das bedeutet, dass es für Premium-Mitglieder einfacher sein wird, in ihre Lieblingsspiele einzusteigen, ohne sie zuerst auf ihre PS5-Konsole herunterzuladen. Unser Ziel ist es, dies als zusätzlichen Vorteil für PlayStation Plus Premium anzubieten, um den Wert von PlayStation Plus weiter zu steigern“, so Sony im Rahmen der Ankündigung.

