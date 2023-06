Cloud-Gaming: Sony-CEO warnt vor technischen Problemen

Während sich Sony für die Cloud-Gaming-Zukunft rüstet und aggressive Pläne verfolgt, ist sich das Unternehmen im Klaren darüber, dass es einige Hürden zu bewältigen gilt. Darüber sprach Kenichiro Yoshida in einem Interview mit der Financial Times.

Kenichiro Yoshida hat davor gewarnt, dass es in Bezug auf Cloud-basierte Spiele noch große Herausforderungen zu bewältigen gibt. Darauf verwies der CEO von Sony in einem Interview mit der Financial Times.

„Ich denke, dass die Cloud an sich ein großartiges Geschäftsmodell ist. Aber wenn es um Spiele geht, sind die technischen Schwierigkeiten groß“, so Yoshida, der sich vorrangig auf die Latenzzeit bezog. Dabei handelt es sich um die Zeit, in der eine Controllereingabe zu einem sichtbaren Ergebnis auf dem Bildschirm führt. „Es wird also Herausforderungen beim Cloud-Gaming geben, aber wir wollen uns diesen Herausforderungen stellen.“

Die „dunklen Zeiten“ müssen gefüllt werden

Ein weiteres Problem sieht Yoshida bei der ungleichmäßigen Belastung der Cloud-Server abhängig von der Tageszeit. So würde es abends nach Feierabend zu einer Konzentration der Zugriffe auf wenige Stunden kommen, während zu anderen Tageszeiten kaum Spieler unterwegs seien.

Ebenfalls muss während der Veröffentlichung neuer Spiele mit erhöhten Zugriffen geplant werden, sodass gewissermaßen eine Überkapazität geschaffen werden muss, um solche Spitzen abfangen zu können und Performance-Probleme zu vermeiden.

Aber auch hierfür gibt es eine Lösung. Yoshida bezeichnete diese ruhigen Zeiten als „die dunkle Zeit“ und sagte: „Die dunkle Zeit für Cloud-Gaming war sowohl für Microsoft als auch für Google ein Problem. Aber es war sinnvoll, dass wir diese [ruhigeren] Stunden für KI-Lernen nutzen konnten“.

Auch außerhalb der großen Ballungsräume in den Industrienationen ist Cloud-Gaming nach wie vor schwierig umzusetzen. Nachteile ergeben sich ebenfalls dann, wenn es zu längeren Netzausfällen kommt oder die Datenzentren kompromittiert werden, während ein Spiel, das sich auf einer Disk oder der SSD einer Konsole befindet, jederzeit gestartet werden kann.

Letztendlich verfolgt PlayStation „aggressive Pläne“ für den Cloud-Gaming-Bereich, wie das PlayStation-Oberhaupt Jim Ryan kürzlich betonte. Einzelheiten dazu sollen in den kommenden Monaten mitgeteilt werden. „Wir haben einige ziemlich interessante und aggressive Pläne, um unsere Initiativen im Bereich der Cloud zu beschleunigen, die sich im Laufe der kommenden Monate entfalten werden“, so Ryan.

PlayStation experimentiert schon seit mehr als zehn Jahren mit Cloud-Funktionen, wobei der PlayStation Now-Service, der im vergangenen Jahr ein Teil von PlayStation Plus Premium wurde, zu den ersten Angeboten auf dem Markt gehörte.

Zwar kommt das Cloud-Gaming bisher auf einen sehr kleinen Marktanteil. Doch viele Branchenvertreter gehen davon aus, dass diese Sparte in den kommenden Jahren kräftig wachsen könnte. Die Europäische Kommission begründete die Genehmigung der Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft gar mit den zu erwartenden Wachstumschancen.

